Para Fox, consulta de AMLO sobre tren maya es una 'jalada'

"¿Quién cree esas tonterías?, digo que sea valiente, que se ponga los pantalones y que decida él y asuma la responsabilidad, todos los fracasos después va a decir que fue el pueblo sabio de México", matizó en las instalaciones del Centro Fox.



"Va a tirar el dinero de los mexicanos en un trenecito, allá en Yucatán, cuando el país tiene tantas necesidades reales que hay que atacar, la pobreza en México es un tema prioritario y absoluto; el trenecito y la decisión del aeropuerto van en contra de los pobres, porque ellos van a pagar el precio de estas medidas unilaterales, unipersonales, y autoritarias que está tomando el que se supone que debe ser el presidente de todos los mexicanos".



"Necesitamos consolidar el compromiso, hoy nos está arrasando un señor presidente electo que está haciendo lo que se le antoja, nos está quitando el patrimonio de nuestro país y lo está llevando por caminos desconocidos", aseveró.



"Hablar de paz es hablar de educación no de guerra, eso es para mí la paz; educación, cultura, y armonía", añadió. Más vale que nos preparemos para construir, no solo observar, dijo.

señaló que el presidente electodebe ponerse los pantalones en la toma de decisiones de las obras que tiene en proyecto en lugar de hacer consultas y dejar esa responsabilidad en los ciudadanos.Destacó que la determinación del tabasqueño de someter a consulta ciudadana ely otras acciones son unaComentó que con ese tipo de acciones el tabasqueño culpará a la ciudadanía de las malas decisiones que asuma como presidente, porque va a ser un fracaso el Aeropuerto de la Ciudad de México y será un fracaso total el Tren Maya.Este martes,fue anfitrión delorganizado poral que asistieronpremio Nobel de la Paz;presidente de la Fundación Teletón México;Directora de Relaciones Públicas de la Fundación Children International yasesor del Grupo Carso.El ex mandatario destacó que la creación del, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, será un derroche de dinero.Enfatizó que López Obrador no es el presidente de una pandilla de allegados, a los que tendrá como sus beneficiarios.Ante la renuncia del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa a su militancia panista, Vicente Fox dijo la oposición debe estar unidad para ser un contrapeso del presidente que viene.Confió en que se dé una gran resistencia de toda la oposición para que ahora que López Obrador asuma el poder, porque es una responsabilidad de todos que enderece el camino, porque por dónde pretende llevar a México, ya pasó por Venezuela, Cuba, y Argentina y Nicaragua y no hay más que historias de fracaso.Dijo que México no puede caer en manos de un mesías, que está haciendo lo que se le antoja en el país y debe unirse la oposición para que López Obrador no se lleve al país entre las patas.En su intervención en el "Foro Sumando por México", Rigoberta Menchú invitó a los asistentes a ser agentes colaborativos y negociadores. "Necesitamos jóvenes preparados para solucionar los conflictos que hoy están pasando en el mundo, facilitar el diálogo y hacer lo posible por crear liderazgo, crear defensores, constructores de iniciativas, los jóvenes hoy pueden ser mediadores y negociadores de conflictos.