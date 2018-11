Indignación nacional

tiene 14 años y sufre, pero su padecimiento no es su mayor carga; ello es.estudia en el colegioendonde, de acuerdo con su madre, sufre depor parte de los otros estudiantes debido a su condición.Hace unos días, se hizo viral un video donde se ve comoy lo obligan a acostarse sobre un riachuelo, para poder pisar su espalda y cruzar al otro lado. La madre dedijo que su hijo no quizó contarselo "para no meter en problemas a sus compañeros"; fue un tío quien vio el video el Instagram y Snapchat quien le contó lo que había ocurrido.El video pronto levantó la indignación no sólo en su país de origen, si no en todo el mundo, donde los padres levantaron la voz contra elEstudiantes se sintieron molestos por la actitud "tibia" de la escuela, que sólo suspendió durante un día a los abusadores, por lo que lanzaron un llamado para realizar unaa finales de este mes.Mientras, padres de familia llamaron a concientizar a los menores para evitar que abusen de sus compañeros y medios canadienses lanzaron campañas para demostrarle a Brett que "no está solo".