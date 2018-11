Asteriscos 92

11-14-2018Continúa la transferencia de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hacia el Congreso del Estado, donde tienen acaparado el cuarto piso, y dicen ya tomar las decisiones relacionadas con la Presidencia de la Cámara, así como de la Secretaría de Servicios Legislativos. Como aún no despiden al personal de confianza existente, solamente están duplicando funciones.Tome precauciones, hoy iniciará la pavimentación hidráulica del carril lateral del bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Chacón, con dirección al corredor turístico de la montaña, lo que ahora sí provocará carga vehicular. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial anunció que estos trabajos se extenderán hasta abril, o a ver, no vaya a pasar como en Teocalco.Otro punto donde se llevan a cabo obras viales es el bulevar Nuevo Hidalgo, entre el distribuidor Municipios Unidos y Villas de Pachuca, donde en un parpadeo colocaron semáforos y crearon un retorno a la altura del nuevo supermercado de origen veracruzano. Todo sea en beneficio de las grandes cadenas, perdón, de los consumidores. La ejecución corrió a cargo de Mineral de la Reforma.Es tan escasa la credibilidad del diputado federal morenista por Tula, Julio César Ángeles Mendoza, que solo cuatro alcaldes de su distrito acudieron al llamado que les hizo para incluir sus inquietudes dentro de su agenda legislativa, la cual no ha sido revelada. Los crédulos que asistieron fueron las y los ediles de Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Atotonilco de Tula.ACLARACIÓN:Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.