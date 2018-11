Romero y Ale con Marko

La fotografía del contralor municipal,, celebrando el triunfo del alcaldeel pasado 1 de julio, lo deja muy mal parado. Lo exhibe no sólo como un abogado cercano al partido en el poder, sino como un aplaudidor más.El procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal ya probó su fracaso hace tres años con “contralores carnales” en todo el estado, y nuestros diputados locales no movieron un dedo para cambiarlo, y eso que estaban ocupados armando el cacareado Sistema Estatal Anticorrupción.Mmm.La tarea de poner manos a la obra en esa reforma recae ahora en dos jóvenes políticas de los Pueblos del Rincón: la priístay la panista, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión de Asuntos Municipales. No más contralores a modo ¿se animarán?El irapuatense legislador federal por el PAN,, estuvo en la reunión semanal de la asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia y lanzó un dardo a la Policía Militar: “Yo en lo personal no los he visto para nada, se le invirtió muy buena cantidad de dinero para que pudieran llegar, desde el Congreso vamos a exigir al nuevo Gobierno que esté trabajando esa Policía Militar”, dijo.El empresario hotelero y político dice que en sus recorridos nada más no los ve, y de resultados no sabe. Ya veremos la reacción de los mandos militares pero si ese cuartel que se construyó para albergar a 3,200 policías militares está ubicado en Irapuato y no los sienten, pues qué dirán en otros municipios.De entrada es importante que se clarifique cuántos de esos 3,200 en realidad están en Guanajuato. En la reunión que tuvieron el 1 de octubre en privado el gobernadory el presidente electo, el panista le habló de la urgencia de la llegada de los militares para cuidar el territorio y la infraestructura, y que de la población se encargen las policías municipales.También les dijo que va caminando para aprobarse pronto la suplicada (por, y otros gobernadores) reforma al artículo 19 para asegurar la prisión preventiva a los procesados por delitos de robo de combustible y portación de armas de fuego, uno de los compromisos que hiciera precisamenteen su mitin de agradecimiento en León y en otras ciudades.La Coparmex se puso a las órdenes de los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, para respaldarlos en el proyecto de planeación de un bloque regional centro-occidente. Los cuatro estados firmarán el pacto este 23 de noviembre, en la ciudad de San Miguel de Allende.La prioridad de esta alianza será generar un plan de infraestructura, en específico para la movilidad.Coparmex tiene desde el 2016 ‘cocinando’ el proyecto de Corredor del Bajío. En el 2019 alistan un tercer ejercicio de planeación para integrar una agenda de proyectos regionales con visión al 2050.quiere que los gobernadores se sumen en un Plan Maestro regional con el apoyo de Singapur, pero además pidió el respaldo ya del sector empresarial para que hagan que ese proyecto sí se cumpla.La nombrada hace ya un mes y 10 días como delegada del Comité Nacional del PRI en Guanajuato, la morolense, parece, quiere empezar a tomar los hilos y tejer la maraña del partido. El fin de semana se reunió con integrantes del sector popular (CNOP) y el Movimiento Territorial. “Nos urge la reconciliación”, les dijo. Pidió dejar de pelear y concentrarse en ser oposición de verdad.La Delegada del CEN y la jefa estatal y diputada local,, anunciaron que la próxima semana inician gira por el estado para dialogar con los priístas y reagruparse ¿podrán, sabrán cómo?En el primer mensaje decomo Presidente electo del Comité Nacional del PAN, lo acompañaron dos guanajuatenses: (a su lado) la senadora, integrante de su planilla, y (detrás) el coordinador del Grupo Parlamentario en San Lázaro,“Extiendo mi felicitación a @MarkoCortes por haber obtenido el triunfo, desde @Mx_Diputados haremos equipo para poder ser el contrapeso republicano necesario en contra de una regresión autoritaria que buscaría dañar a nuestro país”, escribió el que fuera Gobernador de Guanajuato.