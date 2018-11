Criando con seguridad

“Ojalá que los niños vinieran al mundo con un instructivo” ¿Cuántas veces habré escuchado esta frase? En el consultorio, en la escuela, reuniones familiares o comidas con amigos. Esta es una frase muy común y estoy seguro de que no se refieren a un instructivo de armado, sino a uno que oriente al padre sobre el comportamiento de sus hijos. Detrás de esta frase que pretende ser graciosa al comentarla, se esconden infinidad de miedos y temores enmarcados en la creencia de no poder criar adecuadamente a un niño, o tal vez dos o tres, sin seguir los consejos de un “experto” en turno (mamá, suegra, abuelita, comadre, etc.). La verdad, es que los padres suelen hacerlo bastante bien en general, como lo han hecho durante mucho tiempo, después de todo el ser humano sigue existiendo. Entonces, nos encontramos con una situación bastante complicada, hoy en día podemos ver que existen más casos de depresión postparto, con una duración mayor y que se incrementa por todos estos factores que generan inseguridad. También encontramos dificultades a nivel pareja por las discusiones entre la pareja: “es que mi mamá me dijo que le diera un té” o “no lo hagas así, mi abuelita me dijo…”. Como vemos se hace una pequeña cascada que va provocando nuevas situaciones. Sentirse inseguros de como criar a un niño es algo normal, lo importante es saber qué hacer con esas inseguridades y entender que es algo que va a pasar y que seguramente harán como pareja un buen trabajo. Y entonces ¿qué debo hacer para recobrar esa confianza como mamá o papá? A veces pequeñas cosas generan grandes cambios:La crianza es un trabajo de dos: Dejar que participe papá en el proceso de crianza ayuda a disminuir el estrés y el miedo a fallar. Mamá no es la única que debe cargar con esa responsabilidad. Hoy en día también encontramos situaciones donde solo mamá se encarga de la crianza de un hijo, o solo papá se encarga de esto. Para estas situaciones aplica el siguiente punto.Confía en ti: se que suena fácil, no obstante, es algo muy importante, confiar en el instinto de materno o paterno, después de todo ¿quién conoce mejor a un hijo que sus padres? Recibir un consejo u orientación es aceptable, válido y necesario, sin embargo, tomar decisiones y confiar en ellas es lo importante. Si se comenten errores se aprenden de ellos.Seguir un instructivo no hace que estemos exentos de comentar errores. Sin embargo, si puede hacer que no tengamos esa experiencia y aprendizaje que ayude a fortalecer el estado anímico y la confianza en uno mismo. Creer y confiar es necesario para estar sano. Recuerda que la salud emocional es igual de importante que la física.