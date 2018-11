Este pasado 12 de noviembre perdimos a uno de los más grandes artistas del mundo del cómic, creador de muchos de los superhéroes más famosos que hoy forman parte de la iconografía universal de la cultura pop de nuestros días; me refiero a Stan Lee, y en su honor, hoy dedicaré esta columna a su memoria hablando de algunas de las mejores canciones usadas para películas basadas en los personajes de Marvel, creaciones de Stan Lee.Sin duda uno de sus personajes más entrañables es Spider-Man, que en su más reciente adaptación cinematográfica titulada “Spider-Man: Homecoming”, protagonizada por Tom Holland y estrenada en 2017, para la secuencia de créditos de apertura, el director Jon Watts utilizó el tema clásico de The Ramones, Blitzkrieg Bop de 1975. La elección de este tema no fue fortuita, ya que además de cuadrar perfecto con la irreverencia de la cinta, The Ramones eran fieles seguidores del arácnido, incluso tenían su propia versión de un tema inspirado en el personaje, por lo que la presencia de la banda en el soundtrack jugó una especie de guiño para los fans.En segundo lugar hay que mencionar un tema que se usó para vestir una escena que, sin temor a equivocarme, podría ser una de las más memorables del cine de superhéreoes, hablo del tema Sweet Dreams, original del dúo británico Eurythmics, utilizada en la película de 2016 X-Men: Apocalypse, para la secuencia en la que Quicksilver utiliza su velocidad sobrehumana para evacuar a los mutantes de la Mansión X y así salvarlos de una explosión; estoy seguro que la recuerdan. Cabe mencionar que la trama de la película se desarrolla en 1983, mismo año en que la canción fue lanzada al mercado.Por último pero no menos importante, tenemos a Immigrant Song de Led Zeppelin, publicada en 1970 y que fue recientemente utilizada como tema principal en la banda sonora de la tercera entrega de la saga de Thor para el Universo Cinematográfico Marvel, titulada “Thor: Ragnarok” de 2017. No solo aparece en varias de las secuencias de acción de la cita, sino que también fue utilizada para el tráiler oficial de la película. El tema está justamente inspirado en vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras.Como estos, hay muchísimos ejemplos más, como el caso de Guardianes de la Galaxia, en donde los directores de las películas de Marvel optan por usar temas clásicos como parte de sus bandas sonoras, logrando así que estos temas sean conocidos y adoptados por nuevas generaciones, ayudando así a preservarlos; del mismo modo como ocurrirá con Stan Lee, que gracias a la expansión de sus personajes gráficos a la pantalla grande, los jóvenes de hoy conocen su obra, la han hecho suya y conservarán la memoria de Lee para la posteridad.REDES:Facebook: /MelomanoRadioTwitter: @MELOMANO_radioInstragram: melomano.media