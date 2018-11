Que propongo para la crisis mundial que viene

Ante la posibilidad de una hecatombe mundial derivada de la guerra comercial de Trump, y la posibilidad de una guerra bélica: ¿Qué deberíamos de hacer los mexicanos, los guanajuatenses?R- Guauuu, mi Santias, me dejaste temblereque con tus artículos sobre: “Tambores de Guerra” y el del ejército para defender a Europa que propone el presidente de Francia.S- Eso fue como un aviso para despertar a lectores, políticos y gobernantes mexicanos, mi Rufo, y es que parecemos zombies ante los acontecimiento mundiales; cuando deberíamos estar alertas y hacer lo que cualquier padre responsable haría, prepararse para sobrevivir.R- Auuu, ¿cómo?S- En mi opinión, garantizando agua y comida con proyectos agrarios que aseguren autosuficiencia alimentaria y reconstruyan nuestra sociedad, me explico: Necesitamos proyectos que tengan por objetivo la generación de riqueza con un enfoque nacionalista y sistémico que priorice el bienestar de los guanajuatenses antes que la ganancia, para que, con el trabajo coordinado de la ciudadanía con sus gobiernos (Federal, estatal y municipal) se alcancen las siguientes metas: 1.- Un impacto estatal. 2.- Reconstrucción social y familiar. 3.- Autosuficiencia alimentaria. 4.- La organización social y para la producción como eje estratégico del proyecto. 5.- Gobernanza. 6.- Combatir directamente la pobreza, transitando a grupos vulnerables del asistencialismo al sector productivo. 7.- Incorporar como estrategia el desarrollo humano a través de la formación de personas, la educación y la capacitación para actividades productivas. 8.- El cuidado del medio ambiente y las riquezas naturales, y 9.- Un entorno de paz y tranquilidad.R- Auuu ¡Ah jijos, mi Santias!, quieres todo.S- No veo por qué no hacer lo necesario, priorizando a las personas sobre las ganancias y las cosas, me explico: Desde el punto de vista económico los proyectos se evalúan por su retorno de inversión (rentabilidad), por su eficiencia, por la accesibilidad de lo producido a mercados (demanda), por su viabilidad técnica, por su impacto económico, etc. ¿Agroindustrias Estatales de Guanajuato, tiene objetivos con impacto económico?: ¡Sí!, pero con énfasis en el aprovechamiento de nuestros recursos, con cambios culturales sustentados en la organización inteligente que impactarán la calidad de vida de los guanajuatenses y conceptos como soberanía alimentaria, seguridad nacional, identidad, valores democráticos y comunitarios; y como eje, el derecho de todo guanajuatense a vivir dignamente con un trabajo de ocho horas… En adición, la propuesta cimenta una economía basada en nuestra gente y en nuestros recursos, dándonos autonomía y fuerza negociadora frente a intereses extranjeros al ser autosuficientes, alejándonos de la zozobra y dependencia que hoy tenemos con el TLCAN II.Todo ello a partir de proyectos regionales para alcanzar: Un cambio cultural, construir un nuevo modelo socioeconómico que a partir del trabajo conjunto de la ciudadanía con sus gobiernos, genere gobernanza que conlleve el cambio de paradigmas de “competencia” por paradigmas de “colaboración” y del “egoísmo e individualismo”, por paradigmas de “solidaridad”, también busca sustentar el desarrollo en la organización priorizando a las personas sobre el capital o la inversión, ser eje de la política de transversalidad (colaboración generosa, eficaz e inteligente de secretarías e instituciones municipales, estatales y federales), que sustente una plataforma para el combate a la pobreza a través del trabajo digno que elimine la migración obligada y sea paliativo contra la desintegración social y familiar y sobre todo, combatir la pobreza, no a través de programas asistencialistas sino a través de un modelo que sustentado en la educación y la formación humana, permita a los ciudadanos y a los grupos asistenciales, sociales o vulnerables transitar al sector productivo permitiendo que recuperen su dignidad personal y de ciudadanos que aportan a la república, lo que de manera natural traerá como consecuencia el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, base de nuestra supervivencia.Para entender el valor de la propuesta, requerimos nuevos paradigmas que contemplen: indicadores de felicidad, darle valor a la vida digna, a la salud derivada de una buena alimentación, a la soberanía, a la libertad, al amor, a la solidaridad, al trabajo comunitario que da sentido a la vida, al respeto, a la paz y la tranquilidad y a muchos más aspectos sociales y humanos que dan calidad de vida y sentido a la persona humana de manera tal que a través del trabajo “en equipo” pueda alcanzar su propia plenitud… Así de sencillo.R- Guauuu, esta propuesta guanajuatense se puede replicar en todo México: ¿hay alguien que quiera escuchar?Un saludo, una reflexión.