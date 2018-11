Permanece alcaldía de Atotonilco de Tula sin contralor

“La Contraloría es un área que tiene que ser imparcial y Nelly era la contadora de Tesorería, entonces no es congruente que ahora vaya a auditar el trabajo que ella hizo”, dijo.



El ayuntamiento decontinúa sin, luego que desde hace un año permanecía en el puesto una persona sin nombramiento ni competencias para el cargo. Se espera que está semana convoquen a sesión con tal de asignar y ratificar un nuevo titular.El regidorcontó que el pasado 21 de octubre el presidente municipal pretendía ratificar a la contadora Nelly Tovar Ángeles cómo contralora, tras dos semanas de haberla asignado al puesto.Comentó que la ratificación no se hizo debido a discrepancia entre los regidores, pues algunos consideran que existe conflicto de intereses porque la contadora trabajaba en Tesorería Municipal.Asimismo, manifestó que hace dos semanas pretendían ratificar nuevamente a la contadora, aunque no se hizo, y ahora esperan renovar la sesión para asignar un nuevo contralor, para lo que elpresentará unade la que elegirán al titular.Por último, puntualizó que el Ayuntamiento no puede pasar más tiempo sin un contralor.