Fiel hasta el final

La fidelidad canina no tiene límites y este caso lo ha demostrado una vez más. En, un perroa la orilla de una carretera, negándose a ser adoptado por los conductores que pasan por ahí.Ella fue atropellada y perdió la vida en ese mismo lugar.Al lado de una carretera en, el can se sienta pacientemente todos los días, mirando a los automovilistas. En ocasiones, los conductores le ofrecen algo que comer, pero el perro huye cada vez que alguien intenta tocarlo.Hace ya casi 3 meses, laen el que perdió la vida, pero el can sigue esperándola en el mismo lugar.Un video de Youtube ha robado los corazones de los internautas, pues en él se puede ver como el perro mira para todos lados a la, y sale corriendo cuando intentan tocarlo.Muchos han comparado su caso con el, un perro enque esperaba a su dueño afuera del metro donde volvía a casa, incluso después de que el humano hubiera muerto. Se construyo una estatua en honor a Hachiko en el país del sol naciente.