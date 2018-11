Dan a conocer a los ganadores del Premio al Mérito Deportivo

Elya tieneseránque recibirán esta distinción.Para este año serán 67convencionales y de adaptado, 18y 8del deporte, quienes recibirán el Premio al Mérito Deportivo “Raúl Jiménez Rodríguez”; que por sus logros obtenidos contribuyeron con su actividad y desempeño a la proyección deportiva a nivel estatal, nacional e internacional.Lade entrega de este galardón se confirmará en próximos días, donde el Inhide reconocerá a lo mejor del deporte hidalguense.LISTA DE GANADORESNo. Disciplinas No. Nombre Modalidad1 Aguas Abiertas 1 Itzayana Acevedo Ortiz Deportista2 Natali Gómez Martínez Deportista2 Ajedrez 1 José Antonio García de Dios Deportista2 Ximena Ibarra Mayorga Deportista3 Atletismo 1 Cristopher Escamilla Cruz Deportista2 Marcelo Escamilla Luna Entrenador4 Automovilismo 1 Genaro Jorge Canales Pérez Deportista2 Mustang Club Pachuca A.C Fomento5 Beisbol 1 Fernando Pliego del Angel Deportista2 Joel Hernandez Acosta Entrenador6 Basquetbol (ADEMEBA) 1 Sergio Saúl Molina Soler Entrenador2 Maxibaloncesto +64 Deportista7 Boxeo 1 Alejandra Rojas Rivera Deportista2 Diego Uriel Montalvo Reyes Deportista8 Ciclismo 1 María Fernanda Maqueda Flores Deportista2 Francisco Lara Carbajal Deportista9 Ciegos y Débiles Visuales 1 Alexis Emmanuel Alemán Macotela Deportista2 Isaac Yahir Sánchez Pliego Deportista10 Deportistas Especiales 1 María de los Ángeles Martínez González Deportista2 Norman Osiris Méndez Gama Deportista11 Esgrima 1 Brenda Aimée Flores Mejía Deportista12 Fútbol de Aficionados 1 Omar Reyna Ángeles Fomento2 Clemente Osorio Islas Fomento13 Mini futbol del Estado de Hidalgo 1 C. Aldo Montes de Oca Entrenador2 Equipo Varonil 2001-2002 Deportista14 Frontón 1 David Erik Rivas Pérez Deportista15 Gimnasia 1 Dara Sarid Guerrero Ramírez Deportista2 Arleth Michelle Colín López Deportista16 Handball 1 Enrique Ferrera Trejo Entrenador2 Club Linces Fomento17 Judo 1 Emiliano Rubio Martínez Deportista2 Nelson Antonio Plasencia García Entrenador18 Karate Do 1 Luis Ángel Santiago Caztro Deportista2 Hugo Camarillo Martino Entrenador19 Lima Lama 1 Fernando Ruiz Vargas Deportista2 Axel Gómez Santillán Deportista20 Luchas Asociadas 1 Zeltzin Hernández Guerra Deportista2 Karina Olvera Ortega Deportista21 Muaythai 1 Salvador Ramírez Mendoza Entrenador22 Asociación Hidalguense de Motocross 1 Daniel Fragoso Marroquin Deportista23 Natación 1 María Esther Castañeda Ruiz Deportista2 Belén Santolaya y Rivera Deportista24 Natación Masters 1 Pedro Abel Contreras Corona Deportista2 Ezequiel Ignacio Becerril Zúñiga Deportista25 Olimpiadas Especiales 1 Marco Antonio Jaramillo Aguilar Deportista2 Jahideni Castro Magno Deportista26 Parálisis Cerebral 1 Abraham Barajas López Entrenador2 Miguel Ángel Sánchez Flores Deportista27 Patines Sobre Ruedas 1 América Michelle Espejel Salazar Deportista2 Ricardo Jiménez Reséndiz Deportista28 Pentatlón Moderno 1 Dulce Valeria Jiménez Moreno Deportista2 Juan Pablo Álvarez León Deportista29 Polo Acuático 1 Mariana Gabriela García Aldama Deportista2 Kenia Astrid Hernández Mendoza Deportista30 Sillas sobre Ruedas Tenis de Mesa 1 Martin Uriel Morales Hernández Deportista2 Mario Alberto Pérez Sánchez Deportista31 Sillas Sobre Ruedas Natación 1 Vicente Vargas Tinoco Entrenador2 Karla Patricia Licona Juárez Deportista32 Sillas Sobre Ruedas Danza Deportiva 1 María Elena Monsalvo Pérez Entrenadora33 Tae Kwon Do 1 Mauricio Licona González Entrenador2 Paulina Llaca Vázquez Deportista34 Tenis 1 Fernanda Del Castillo Huerta Deportista2 Carlos Contreras López Entrenador35 Tenis de Mesa 1 Andrés Vargas Rangel Deportista2 Chimalpopocatzin Ruiz Escorza Deportista36 Tiro con Arco 1 Orlando Eulalio Courtade Morales Deportista2 Víctor Máximo Samperio Martínez Deportista37 Voleibol 1 Javier Alejandro Melo Mares Deportista2 Carmelo Islas Cruz Entrenador38 Wu Shu 1 Jessica Cristina Uzquiano Monroy Deportista2 Brian Irad Muñoz Ortiz DeportistaNo. Instituciones Promotoras del Deporte No. Nombre Modalidad1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1 Luis Ernesto García de Dios Entrenador2 Deportivo 11 de julio 1 Tarasco Deportista3 Sindicato de Luchadores 1 Super Crazy Deportista4 Presidencia Municipal Tulancingo 1 Dirección de Cultura Física y Recreación del Municipio de Tulancingo de Bravo Fomento5 TELETON 1 Irving Paul Montiel Hernández Deportista6 Educación Física Primaria 1 Abel Isidro Verde Entrenador7 Educación Física Secundaria 1 Jamir Flores Sánchez Entrenador8 ISSSTE 1 Amparo Moedano Vega Deportista9 Cedrus 1 Noé Benítez Patiño Deportista10 CEUMH 1 Charros de CEHUM Deportista11 Dirección de Cultura Física y Recreación del Municipio de Tulancingo de Bravo 1 Gabriela Renata Canales Herrera Deportista12 Presidencia Municipal Tula 1 Dirección de Deporte y Recreación del Municipio de Tula de Allende Fomento13 Presidencia Municipal Zimapan 1 Dirección Juventud, Deporte y Recreación del Municipio de Zimapan Fomento14 Direccion Municipal del Deporte San Agustin Tlaxiaca 1 Xitlaly Hinojosa Jiménez Deportista15 Direccion Municipal del Deporte Mineral de la Reforma 1 Diana Paola Monroy Cabrera Deportista16 Instituto Gabriela Mistral 1 Yoltic Hernandez Guerra Deportista17 Colegio Cima 1 Paulina Romero Nieto DeportistaNo. Fomento o Impulso de la Práctica Deportiva No. Nombre Modalidad1 Basquetbol 1 Leslie Denisse Badillo Vargas Deportista2 Luis Enrique Sánchez Méndez Entrenador2 Atletismo 1 Reyes Flores Juárez Deportista2 Oscar López Mata Deportista3 ADEMEBA 1 Fernando Pérez Serrano Promoción