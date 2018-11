Exatlón: ¿Misael Rodríguez salió por embarazar a Evelyn Guijarro? El Chino responde a todo

Volverá al box



"La viví al máximo, me gustó. Nunca imaginé estar en un reality, fue una decisión algo arriesgada por mi carrera, pero valió la pena. Es un programa cien por por ciento deportivo, donde uno puede ser ejemplo para los jóvenes".

fue expulsado dely los rumores sobre su sorpresiva salida han inundado las redes sociales, señalando que salió por su relación sentimental con, otra competidora.Incluso hubo quienes lo acusaron de haber sostenido relaciones sexuales condurante la concentración de ambos en, donde se desarrolla el programa conducido porfue expulsado por haber embarazado a... los creadores del programa no quieren más romances y por eso lo expulsaron, pues la amenaza es que si no cambian el estilo del programa, le quitarán la licencia aen", es una de las versiones difundidas enSin embargo, a través del programa de, el propio boxeador aclaró que nunca tuvo una relación cony que incluso sigue su relación con, con quien compitió en la edicióndel programa."Éramos novios (y él) antes del programa, luego estuvimos juntos en el programa como 10 días, ella salió y yo me quedé...... con, nada, era otra competidora", dijoen la entrevista.Eso sí, aceptó que su salida fueincluso para él, pues de último momento se ofreció para un duelo de eliminación ante el luchador. "Yo creía que los otros (integrantes del equipo de) no merecían estar en el duelo, esas fueron mis razones".En otra entrevista, ésta con lanegó que participar en elhaya dañado su carrera como boxeador."Desde antes de entrar, hablé con mis entrenadores., tengo ocho peleas profesionales y tenía la novena para agosto, pero tuve que cancelarla para entrar aquí y sabía que me iba a perder dos peleas que me darían experiencia, pero valió la pena por conectarme máximo con la gente., estar un reality. Tomé la oportunidad, porque en un futuro quiero que me conozcan como soy,. Los campeones de antes tenían conexión con la gente, como en su momento a Julio César Chávez todo mundo lo defendía. Quiero ser un ídolo par los mexicanos", contó.El parralense de 24 años de edad lo tiene claro,; espera subir al cuadrilatero en enero del año próximo. Mientras, el ganador de una medalla de bronce en los, disfrutará de los buenos momentos que pasó en la popular serie de