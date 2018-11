A ganar y que la suerte nos acompañe: Alfonso Blanco

“Queríamos llegar al último partido con aspiraciones y al cien por ciento dependiendo de nosotros, en el último partido vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos y buscar que la suerte nos acompañe y entrar a liguilla”, dijo Blanco.



“Parar una fecha antes de que finalice el torneo no es lo ideal. Pero es lo que está. El amistoso ante Chivas nos viene para mantener el ritmo, jugar ante ellos siempre motiva sea de liga o sea amistoso”, finalizó Poncho.



Losnecesitan combinaciones de resultados en ladepara clasificar a Liguilla.Ganar al León y esperar alguna derrota de Morelia, Toluca o incluso de Tigres. El porterohabló de laquepara ese. Al momento están en la novena posición de la tabla general, sus 23 puntos lo tienen a dos puntos del octavo sitio que es Morelia y a tres de Tigres (sexto) y Toluca (séptimo).6. Tigres 26 puntos (más 13) va vs Chivas7. Toluca 26 puntos (más siete) va vs Lobos8. Morelia 25 puntos (más uno) va vs Cruz Azul9. Pachuca 23 puntos (más ocho) va vs LeónEl cancerbero apuntó que la planeación del torneo no es la ideal, ya que parar una jornada antes de finalizar la fase regular del torneo por Fecha FIFA no es bueno. Para tratar de no perder ritmo, los hidalguenses enfrentan a Chivas este jueves en amistoso a realizarse en Estados Unidos.