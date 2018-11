'Kanye huele a dinero'



“Kanye huele a persona rica, no puedo explicarlo mejor. Huele como a dinero, no sé. Huele a cosas realmente caras, lo que debería oler una campaña de perfumes de Saint Laurent”

Kim Kardashian básicamente se dedica a dar de qué hablar; la socialité no deja de hacer polémica en el mundo de la farándula, la moda y redes sociales, y esta vez no es una foto ni el programa con su familia, sino una declaración, la que hizo noticia.Tras el lanzamiento de su nueva línea de fragancias KKW Body Fragance, Kim habló en una entrevista para la revista The Cut y le preguntaron a qué huelen las personas más cercanas a ella.Dijo que sus hermanas huelen a flores blancas o aceites frutales, pero ni el público 'acostumbrado la polémica de Kim y su esposo Kanye West' esperaba lo que respondió sobre el aroma de su esposo, el rapero Kanye West.Al parecer cuando Kim huele a su marido, este le hace pensar en dinero, literalmente. Como relata Quién, el cantante tiene una fortuna por 160 millones de dólares.La pareja pagó por bomberos privados para que controlaran el fuego cerca de su mansión, de 60 millones de dólares, y de las mansiones de sus vecinos, en Calabasas.Kim agradeció a los bomberos con el mensaje "los amo y los agradezco por hacer todo lo que pueden para mantenernos a salvo".