'Las mías no son traicioneras'

Belinda presentó ayer su nueva colección de ropa con Estudio F México, se trata de la segunda colaboración que la cantante hace con esta línea.En su cuenta de Instagram, la cantante compartió unos graciosos momentos con su padre, quien la cuestiona por el atrevido escote que lucía.“No llevas ni sostén, van a pensar que soy un padre consentidor”, dice don Ignacio Peregrín. “Es lo de hoy los escotes, no seas exagerado”, responde Belinda.“Estoy en edad de usar esto, después ya no”, agrega la intérprete, a lo que su padre apunta que "las bubis son traioneras". “Las bubis no bailan, no se escapan solitas, las mías no son traiocioneras”, finaliza Belinda entre risas.En esta segunda aportación, la cantante se desarrolla como diseñadora, apostando por colores neutros, tonos metálicos y pantalones de mezclilla, cada una de las piezas, dijo, fueron resultado de su pasión por la moda.