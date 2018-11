CNCO

Formación:

Origen:

Géneros:

Integrantes:

Discos:

Curiosidad:

Éxitos:

GALANTIS

Formación:

Origen:

Géneros:

Integrantes:

Discos:

Curiosidad:

Éxitos:

DEORRO

Formación:

Origen:

Géneros:

DJ:

Discos:

Curiosidad:

Éxitos:

LOS ÁNGELES AZULES

Formación:

Origen:

Géneros:

Integrantes:

Discos, por mencionar algunos:

Curiosidad:

Éxitos:

Este viernes 16 de noviembre, arranca elenen elLosde las noches mágicas, son lo más esperado de la nueva edición que pondrá de colores al cielo de la ciudad., son los artistas estelares de este año.Si no sabes qué onda con algunos de ellos, y sobre todo con la propuesta de Los Ángeles, no te preocupes, aquí te dejamos lasque siempre son las infaltables en sus conciertos.y prepárate para que cantes y bailes este viernes, sábado y domingo.Viernes 16 de noviembre/ Parque Metropolitano/ 8 de la noche2015 tras ganar el reality “La Banda”Miami, Florida, Estados UnidosPop Latino, ReggaetónChristopher, Richard, Zabdiel, Joel y ErickPrimera Cita (2016) y CNCO (2018)Su representante artístico es Ricky MartinSábado 17 de noviembre/ Parque Metropolitano/ 8 de la noche2012Estocolmo, SueciaHouse progresivo, Tropical house, Electro house, Dance-pop, Nu-discoChristian “Bloodshy” Karlsson y Linus Eklöw (más conocido por su alias Style of Eye)Pharmacy (2015) y The Aviary (2017)Han declarado que “la música no tiene descanso y eso no debería ser una amenaza. Para nosotros es la respuesta y la salida a todo”Sábado 17 de noviembre/ Parque Metropolitano/ 8 de la noche2011Los Ángeles, CaliforniaElectro house, Dutch house, Progressive house, Melbourne bounce, TrapErick OrrosquietaGood Evening (2017) + siete EP'SSe ubica entre los mejores 100 djs del mundo.Domingo 18 de noviembre/ Parque Metropolitano/ 8 de la noche1983Iztapalapa, Ciudad de MéxicoCumbiaFamilia Mejía Avante: Elías 'El Doc', Jorge, Alfredo, José Hilario 'Pepe', Cristina y Guadalupe.Ritmo... Alegría... Sabor! (1982), Los Ángeles Azules (1983), Cumbia de la Tostadita (1985), Cumbia de las Chispitas (1987), Y Valió La Pena Esperar (1989), Y Esta... Si Es Cumbia (1991), Entrega de Amor (1993), Sin Pecado (1995), Inolvidables (1996), Confesiones De Amor (1998), Una Lluvia De Rosas (1999), Nunca Te Olvidaré (2004), Tu Juguete (2007), A Ritmo De Cumbia (2012), De Plaza En Plaza (2016), Esto Sí Es Cumbia (2018).Esta vez, la agrupación se acompañará de una Orquesta Sinfónica en su show del domingo. ¿Te resistirás a bailar?SIGUE LEYENDO:

¿Acamparás en el FIG? Estos son los requisitos

Restringirán venta de alcohol en el Festival del Globo

La Feria de León ya no será la misma, será modernizada

VIDEO. ‘Abrazos’, el espectáculo de talla mundial inspirado en León