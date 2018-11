"Cuando el mundo se cae a pedazos, tienes que actuar, elegir un bando. En esta película, a Newt lo puedes ver enojarse, enfurecerse. Al final, hay fuego en sus ojos", explica en entrevista Redmayne, ganador del Oscar por su trabajo en La Teoría del Todo.

Por el mundo muggle

"Hay una escena donde Dumbledore mira en el Espejo de Erised (que según la mitología potteriana refleja los deseos más desesperados) y ve al personaje de Johnny. Está claro que ellos tuvieron momentos muy intensos de jóvenes, hubo una pasión. En esta película vemos fragmentos de esto", revela Redmayne.

Nuevos personajes



"Voldemort tiene más fuerza mágica. Y luce como alguien malvado, da miedo. Pero en persona Grindelwald es más convincente. No es un monstruo, parece un rockstar. Es más temible", dice Kim.

"Tiene una enorme fuerza destructiva en su interior. Esto es gracias a sus orígenes, que finalmente se revelarán", comenta el actor.

¡Como Star Wars!

"Allí, el Lado Oscuro lo cubre todo. Los amantes son puestos a prueba, los buenos reciben varios golpes, se dispersan. Y tratan de reagruparse. Al final se revelan grandes secretos. Aquí es lo mismo. Te hace decir: 'no puedo esperar para ver la siguiente'", aseguró.

En Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, película de estreno que, un villano más peligroso que el mismísimo Voldemort, el Señor Oscuro de la saga de Harry Potter, se alza y amenaza no sólo al mundo mágico, sino el de los muggles. No porque el mago Gellert Grindelwald, interpretado por Johnny Depp, sea más poderoso que El que No Debe Ser Nombrado. Si no porque, sencillamente, es más seductor y carismático. Y cree que está haciendo un bien mayor. Así que en la continuación de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (spin-off escrito para cine por la mismísima J.K. Rowling), el protagonista, el tímido magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne), deberá demostrar su coraje. Si alguien puede equipararse en potencia mágica a Grindelwald, quien desea gobernar al mundo muggle y no vivir en sus sombras, es Albus Dumbledore, la mítica cabeza de la Escuela Hogwarts. Pero encarnado aquí (en el año 1927) por Jude Law, el mítico mago no puede enfrentarse a Gellert... quizás porque lo ama. Entre las adiciones al filme, dirigido por David Yates, está el de Nagini, reconocida por los fans como la serpiente y horrocrux de Voldemort. Aquí no es esa temible bestia, sino una mujer (Claudia Kim) con la sangre maldita, que mira con horror el ascenso de Grindelwald. Por si fuese poca cosa la amenaza que significa Gellert, todos buscan al mago Credence Barebone (Ezra Miller), poseedor de un poder capaz de inclinar hacia cualquier lado la balanza. Para Kim, intérprete de Nagini, Grindelwald es el equivalente en la franquicia de Darth Vader en Star Wars.

