"Esas fotos fueron tomadas en el gimnasio (…), en los vestidores de mujeres, entonces no tengo nada ni con quien disculparme, ni a quien ofendí, ni nada, al contrario, invadieron mi intimidad, y las sacaron pues ahorita"

No acepta chantajes, responde tranquila



"Bueno, pues al menos ya se comprueba que no tengo 3 tetas"

FOTOS: Tomadas de Google.

'No estoy haciendo nada malo'



"Sabes por qué nunca lo hubieran podido hacer, porque hubiera dicho pues sáquenlas, no estoy haciendo nada malo, me estoy secando el pelo y ya, con las nenas de fuera, pero es normal, o ustedes como se arreglan en su casa"

Mariana Seoane fue víctima de la filtración de una fotografía donde aparece sin ropa, misma que ya anduvo por 'todo' Internet y que causó revuelo.La cantante fue cuestionada sobre el tema en una conferencia de prensa y su respuesta sorprendió:De hecho, la también actriz al parecer lo tomó con humor, pues dijo:Dijo que no la chantajearon para no publicar sus fotos y que si lo hubieran hecho ella no habría accedido, aunque sí hará una queja con el personal del centro deportivo, pero sabe que no pasará nada a mayores porque las personas del lugar no pueden hacer nada más para impedir que esas cosas pasen.Con información de El Siglo de Torreón y agencias.