'Persona no contratable' Televisa 'destierra' a esta guapa conductora 

No sabe bien por qué la vetaron



"Cómo se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije ‘bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí, solamente a las personas que están perjudicando a las personas que padecen cáncer"



"(Hice) Mexicana Universal en Azteca y fui freelance y fueron ocho galas y fui jurado. Tal vez fue eso. O… es que no entiendo"

"No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor"

Rebecca de Alba no tiene contrato de exclusividad desde 1998, pero luego de que hizo proyectos con otras cadenas de televisión, la televisora de San Ángel la vetó.El veto impide que promocione en la televisora su venta anual para recaudar fondos a beneficio de su fundación para ayudar personas con cáncer.En el programa 'Todo para la Mujer' dijo que es cierto, que está en Televisa como una persona no contratable.Como relata Radio Fórmula, la conductora no sabe exactamente por qué la vetaron pero dijo que fue posiblemente porque trabajó en un concurso de belleza de la competencia, cosa que no le preocupa.Dijo que 'vive de esta chamba' y que da igual en qué televisora trabaje. "No me lo tomo como algo personal; son como sus políticas internas. Desconozco cómo se manejen pero afortunadamente ahora hay tanta diversidad".