Emite Secretaría de Salud recomendaciones para temporada invernal

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) advierte a la población sobre la importancia de tomar medidas preventivas a fin de evitar la propagación de infecciones respiratorias agudas.



Lo anterior, debido al descenso en la temperatura, acompañado de lluvias persistentes, que son consecuencia de la primera tormenta invernal, que afectará a diversos municipios de Hidalgo.



De acuerdo con especialistas de la SSH, no obstante que la campaña de vacunación contra la influenza se ha intensificado, es necesario recordar las medidas necesarias durante esta época.



De manera especial, recordó la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores.



Entre las principales medidas para evitar contraer enfermedades de vías respiratorias, la SSH recomienda:

• Abrigarse al salir. Con varias capas de ropa térmica o gruesa, de preferencia de algodón, que se debe lavar frecuentemente (sacos, guantes, abrigos, bufandas y rebozos, etc.). Evitar prendas ajustadas y de tela sintética.



• Aplicarse vacuna contra la influenza en caso de pertenecer a los grupos de riesgo ante el inicio de la temporada invernal. Acudir al Centro de Salud o Unidad Médica Familiar más cercana.



• Evitar contacto con personas enfermas. Si presenta alguna enfermedad respiratoria, permanecer en casa.



• No automedicarse. En caso de presentar fiebre, síntomas respiratorios y malestar general, acudir al médico para recibir tratamiento oportuno.



• Reducir riesgos asociados por uso de sistemas de calefacción o fuentes de calor como chimeneas, calentadores, anafres u hornos por el riesgo de intoxicación.



• Usar suficientes cobijas durante la noche y madrugada, que es cuando desciende la temperatura.



• Mantenerse seco, ya que la humedad enfría el cuerpo rápidamente.



• Si permanece mucho tiempo en un lugar caliente, al salir cubrirse boca y nariz.



• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al llegar de la calle, durante el día, después de tocar áreas de uso común, antes de comer, después de ir al baño y haber cambiado un pañal.



• Evitar saludos de mano o beso, tocarse cara, nariz, boca y ojos, especialmente con las manos sucias.



• Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con el ángulo interno del codo, técnica “estornudo de etiqueta”.



• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.



• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.



• Consumir agua natural de manera abundante, así como muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes, ricas en vitaminas A, C y D, para fortalecer el sistema inmunológico.



• Atender las recomendaciones de Protección Civil en caso de acudir a refugios temporales cuando la unidad de PC de la localidad avise de frío intenso, o permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en caso necesario.