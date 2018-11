Tiempo de monarcas

Como cada otoño, los bosques del, junto con los dese convierten en el hogar de una incansable y frágil viajera: laque vuela más de cuatro mil kilómetros desde elpara hibernar en las ramas de oyameles, encinos y pinos que hay en su, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.La temporada de su avistamiento siempre inicia la tercera semana de noviembre y termina a mediados de marzo. Durante este tiempo, los pobladores locales de los tres santuarios del Estado de México () ofrecen recorridos a pie o a caballo para acercarte a las zonas núcleo, donde reposan prendidas a las ramas en forma de racimos. Sin embargo, no puedes acercarte a más de 50 metros de distancia, ya que el ruido e incluso la respiración de las personas acorta la vida de las mariposas.En los santuarios también encontrarás servicios de restaurante, asadores, venta de artesanías y hospedaje en cabañas. www.mariposamonarca.semarnat.gob.mxLaes una de las tres especies que llega a nuestras aguas para reproducirse y dar a luz a sus crías; las otras son laPara acercarnos a estas viajeras provenientes de, es necesario trasladarnos a, donde se encuentra el, entre las, declarado Patrimonio Mundial.Aunque las primeras ballenas arriban a mediados de noviembre, es hasta el 15 de diciembre cuando inicia la temporada oficial de avistamiento en tres lagunas decretadas como refugios:, además deLa experiencia. Las embarcaciones, todas reguladas por la Semarnat, llevan a los grupos de viajeros aguas adentro para buscar en el horizonte los chorros que expulsan las ballenas por la nariz, ubicada en la parte superior de la cabeza. A veces, los ballenatos suelen saltar y hacen más fácil su localización.Para el avistamiento, las lanchas se adelantan varios metros frente al cetáceo para no perder su ruta; deben apagar el motor y esperar a que los ejemplares crucen o acerquen por sí solos a la embarcación. Desde el año pasado se prohíbe tocar las ballenas en caso de que éstas saquen la cabeza del agua, ya que nuestros gérmenes y bacterias podrían enfermarlas.La temporada para observar la ballena gris termina el 15 de abril.golapaz.comEn, entre junio y enero, se vive uno de los momentos más impactantes de la naturaleza: la llegada de mil tortugas golfinas por hora, listas para depositar sus huevos sobre la arena de la playa La Escobilla, señalada como uno de los principales santuarios tortugueros deAunque los arribazones son impredecibles, elha logrado identificar que el fenómeno sucede con una periodicidad de entre 28 y 30 días, siendo durante el atardecer cuando aparecen las primeras tortugas. Durante los meses de arribazones se han llegado a contabilizar, los mismos que regresan al siguiente año para dar vida a otra generación.Los visitantes tienen la oportunidad de ayudar a los pobladores locales en la recolección de los huevos. Para ello, se organizan patrullajes nocturnos. En caso no encontrar tortugas desovando, está la liberación de las crías, las cuales nacen 45 días después de que su madre deposita los huevos.La playa no es apta para nadar debido a la protección de lasEn La Escobilla hay renta de cabañas (250 pesos por noche) y zona para acampar.www.ecoturismoescobilla.comA solode la franja costera de Playa del Carmen, en, habita una de las 360 especies de tiburones que existen en el planeta: el, de cuerpo regordete, nariz chata y redondeada y que puede medir hasta 3.5 metros de largo.Acostumbran vivir a más de, pero durante varios años de investigación, la ONG mexicana, ha descubierto que en los meses de noviembre a marzo, solo hembras jóvenes o a punto de parir están visibles a solo 18 metros; la razón exacta aún no se sabe.La empresa de buceoaprovecha este fenómeno natural y organiza inmersiones para tener un encuentro meramente contemplativo con los tiburones toro. El principal requisito es ser buzo certificado comopara descensos a más de 24 metros de profundidad.Antes de zambullirte, el guía te explica la regla básica de seguridad: hay que descender al mismo tiempo, sin distraerse con las rayas gigantes, tortugas o cardúmenes de coronados, el alimento favorito de los tiburones. Una vez que entras al agua, desciendes hasta tocar fondo.Al llegar, te hincas para sujetarte de la cuerda que ha instalado la touroperadora y esperas a que las hembras se acerquen. No son animales que se abalancen enseguida hacia los humanos porque son desconfiados. Se lleva carnada para llamar su atención, la cual puede ser un trozo de pescado.En una sola inmersión te rodean entre ocho y 15 hembras.www.phantomdivers.comLaes uno de los refugios de la, considerada la cuarta especie más grande de loros, de las 17 que hay en América. Desafortunadamente está enPara su conservación, en los márgenes del, dentro de la, se construyó el centro ecoturístico Las Guacamayas, operado por la población local. Son sus miembros los que se encargan de guiar las caminatas por la selva para observar los nidos naturales y artificiales de la guacamaya, la cual se reproduce entre los meses de junio y agosto. Una vez que depositan sus huevos, estos tardan 25 días en eclosionar.Cuando los polluelos cumplen tres meses, están listos para emprender el vuelo y aprender a recolectar su propio alimento. Por eso, losson los ideales para verlos surcar por los cielos.Dentro del centro ecoturístico se encuentra elque, además de ofrecer avistamientos de guacamayas, te lleva a buscaren compañía de biólogos. Tú decides si haces la expedición enAdemás, dispone de seis habitaciones tipo cabaña, con techo de palma para escuchar el sonido de la lluvia.www.ecoturismoaramacao.com