Aumenta el desempleo en Guanajuato

Personas desocupadas

Personas desocupadas

La caída

Buscarán revertir tendencia

Mejoran la producción

En Guanajuato hay 95 mil 521 personas desocupadas, que son 23 mil 435 más que las de hace un año.La entidad registró una Tasa de Desocupación (TD) mayor que la de otros 20 estados del país.Así lo releva la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO) que publicó ayer el INEGI con los resultados que corresponden al tercer trimestre de 2018 (periodo de julio a septiembre).La Población Desocupada es aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.No obstante el incremento del último año, el total de personas desocupadas este tercer trimestre de 2018 es uno de los menores en la última década, que normalmente siempre superó las 100 mil personas.El mayor número se registró en el primer trimestre de 2012 con un total de 159 mil 711 desocupados.Y el más bajo fue precisamente hace un año, el tercer trimestre de 2017 con 72 mil 086 desocupados.La TD del estado de Guanajuato fue de 3.6% (empatado con Campeche y el Estado de México en el lugar 21 nacional de mayor desocupación), por arriba del promedio nacional que fue de 3.5%.En la ciudad de León la TD es de 4.5%, superior en 0.9% puntos a la registrada en la entidad.Guanajuato subió 0.8% respecto al mismo trimestre de 2017, cuando su tasa fue del 2.8%.Hace precisamente un año la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado presumió en un comunicado de prensa que Guanajuato registraba la tasa de desocupación más baja de los últimos 10 años.En ese trimestre se ubicó, según la ENEO, como la 11a. entidad con menor desempleo del país.De 2015 a la fecha la tasa más alta la alcanzó el tercer trimestre 2015 con 5%.En la entidad, 8% de los ocupados declararon tener la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite (población subocupada), por encima del promedio nacional que fue del 7.1%. En la ciudad de León la subocupación fue mucho menor, sólo del 4.5%.La población ocupada de Guanajuato en el sector informal es el 45.5%.La tasa de desocupación en Guanajuato está dentro de un promedio aceptable, pero no debe subir más.“Son cifras que podemos considerar dentro del promedio para Guanajuato, que se mueve en un rango del cuatro al 4.5%”.“Debemos de luchar para que no suba más y en eso se está trabajando”, comentó Mauricio Usabiaga Díaz-Barriga, el secretario de Desarrollo Económico del Estado.Respecto a las causas explicó que hay una disminución en el ritmo de crecimiento económico relacionada con la desaceleración en las industrias de la construcción y automotriz.Además de la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.Durante el tercer trimestre de 2018 el 60.4% de la población de 15 años y más en Guanajuato estaba disponible para producir bienes o servicios (Población Económicamente Activa).La población ocupada por sector económico en Guanajuato está en 51.3% en el terciario (comercio y servicios); 36.6% en el secundario (industria); y el 11.7% en el primario (agricultura y ganadería).En el comparativo anual hay crecimiento en los sectores primario y secundario, y una caída en el terciario.En el sector industria destaca un crecimiento de población ocupada en la industria manufacturera, pero en cambio hay reducción en la construcción.Y en el terciario hay baja en el comercio y mejora en restaurantes y servicios de alojamiento, así como en servicios profesionales, financieros y corporativos.El 48.2% estaba ocupada en micronegocios; 17.5% en pequeños establecimientos; 13.8 y 12.6% en medianos y grandes establecimientos, respectivamente, es otro de los datos de la ENOE.El promedio de horas por semana que trabajó la población ocupada en el estado es de 45.7 horas.