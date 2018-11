“En ese abandono empiezas a tener problemas de alimentación, sobrepeso, de turnos, en muchas partes los policías tienen turnos miserables de 24 horas por 24 horas, a veces están una semana trabajando sin parar y les dan tres días después, es decir, no cuidamos la salud física de los policías”, manifestó.

Cuidar la salud



“Hay que regresar a ellos, cuidarles su salud, para que esto empiece a funcionar y hay una especie de revolución en el buen sentido de reformar a todas las policías”, apuntó asegurando que percibe que los gobiernos ya se comienzan a dar cuenta de la importancia de tener una buena Policía.

Policía de calidad

Reciben asesoría de CALEA



“Puede haber algunos factores de riesgo lógicamente dentro de los elementos de la corporación, puedo decir que son mínimos, no una gran cantidad”.

Policías con sobrepeso



“No puedo decir que no tengamos algunos elementos (con sobrepeso), puedo decir que tenemos elementos con un gran acondicionamiento físico y lo hemos visto por las pruebas en que hemos participado.

“El elemento forma parte de una familia y ahí son muchos factores los que deberíamos tomar en cuenta”.



“Como tal no tenemos una situación, cuando hay una a lo mejor que le pueda suceder a algún elemento, siempre en lo que hemos asesorado a los compañeros es en inmediatamente poner la denuncia ante el Ministerio Público, es lo que procede y darle seguimiento”.

Los comprometen a bajar de peso

Actividades diversas



“Los aparatos son un complemento para su formación física, ellos tienen un plan de capacitación y una materia en específico que se llama acondicionamiento físico, salen a correr entre cinco y diez kilómetros diariamente.

“Sí procuramos darles alguna capacitación en el tema de nutrición, los menús que tenemos en la Academia para alimentar a los estudiantes son preparados por un nutriólogo, con una carga calórica general con base al desgaste físico que tienen a lo largo de seis meses en sus actividades”.

Tatuajes



“No se discrimina a absolutamente nadie, aquí todos tienen la posibilidad, no nos fijamos en cuestión de religión, preferencias sexuales ni nada. Sí tenemos que cumplir con un perfil que nos solicita la Comisión del Servicios Profesional de Carrera Policial, un perfil que obviamente tienen que acreditar, pero es parte de toda una evaluación”.

, dijo, asesor en materia de seguridad para León.Respecto a los turnos, León Olea dijo que aunque ahora ya hay más elementos que tienen de 12 por 24 horas,Respecto a los resultados de la encuesta del INEGI, que señala deficiencias entre los cuerpos policiacos, el experto en el tema aplaudió que se haya dado a conocer y dijo que no lleva otra finalidad más que atender la situación.Aseguró que se tiene que apostar por recuperar a las Policías Municipales, ya que son las que lidian con las víctimas y los problemas sociales.Adelantó que en el nuevo Modelo de Seguridad de León, en su estrategia habla de un sistema de policía de calidad, que tiene que ver con mejorarles las condiciones laborales a los elementos.Finalmente, se dijo confiado en que sí se cumplirá tener un estado de fuerza de 2 mil 700 elementos al final del trienio con las estrategias que estarán planteando.León tiene una mínima cantidad de policías con problemas como sobrepeso o diabetes, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Ramírez Saldaña aseguró que dentro de la Dirección General de Policía hay un área técnica con médicos, nutriólogos, para dar un seguimiento a la parte física de los elementos, además se tiene un convenio con la Universidad de Guanajuato para trabajar en conjunto por la salud de los policías.Agregó que a través de la Certificación CALEA, reciben orientación respecto a los turnos de trabajo, que en muchas ocasiones también influyen en la cuestión de la alimentación, descanso y manejo de estrés.Además, rechazó que haya elementos amenazados en León, luego de que la encuesta de INEGI señalara que unos mil 200 policías estatales y municipales han sido amenazados por delincuentes o el crimen organizado desde el año pasado.A los candidatos a policías que ingresan a la Academia se les permite un nivel de sobrepeso mínimo pero deben firmar una carta compromiso para bajarlo antes de graduarse de su proceso de formación, que dura seis meses.Así lo aseguró, quien agregó que a los aspirantes se les revisa el peso y el índice de masa corporal (IMC), y luego cada mes.Aunque reconoció que cada cuerpo tiene una capacidad distinta para bajar de peso, procuran egresar elementos totalmente sanos.Aseguró que aunque hasta ayer no contaban con un gimnasio en las instalaciones de la Academia, los cadetes tienen diferentes actividades en el exterior que los lleva a mantenerse en condiciones óptimas.Respecto a si hay discriminación debido a algún aspecto como tener tatuajes, Tortolero aseguró que no, aunque sobre éstos, dijo, es preferible que no sean visibles.

ESTÁN LEYENDO:

-¿Acamparás en el FIG? Estos son los requisitos

-Previenen daño renal por diabetes mellitus

-¡Alerta! ‘Reto de las 48 horas’, la nueva preocupación de los papás en Guanajuato

-Trasplantan primer riñón en Hospital Pediátrico de León

ESTÁN VIENDO: