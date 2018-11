“Siempre que alguien va a donar se analiza cuáles órganos de la persona son viables, y no todas las personas que viven con diabetes tienen daño de órganos, por lo que es muy importante destacar que sí pueden recibir y donar órganos”, subrayó el director del CETRA, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy.

Compatibilidad

Tratamiento temprano



“El que se acumule el azúcar en el torrente sanguíneo hace que la circulación de la sangre se haga más lenta y esto va lastimando los vasos sanguíneos por dentro, los va raspando y va generando un daño en los riñones.

“Por eso algunas personas que viven con diabetes tienen ceguera, problemas de amputaciones en las puntas de los dedos o las zonas del cuerpo donde los vasos sanguíneos son más finos o estas complicaciones renales”, explicó.

Chequeo cada año



“En muchas ocasiones hasta que la enfermedad ya está muy avanzada, ya cuando nos empezamos a sentir mal porque el daño ya está establecido es cuando acudimos a revisión. Con una prueba de orina y de laboratorio se puede prevenir la nefropatía o que el problema se agrave”, recalcó.

Trasplante exitoso



“Hoy para nosotros este 13 de noviembre es un día histórico, porque se está consolidando mucho el esfuerzo de muchas personas aquí en el Hospital Pediátrico de León. Es el primer trasplante de riñón que se hace en la unidad a una niña de 12 años.

“Este hospital cuenta con tres nefrólogos que han estado trabajando desde hace muchos meses en el protocolo tanto de procuración como de trasplantes de órganos y es la historia que hoy comienza de muchos niños que podamos llegar a atender”, expresó Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Reciben licencia

‘Cuidarse es vivir más tiempo’



“Ya tengo serios problemas en ese aspecto, en mis riñones. Hay que cuidarse mucho, en renal apenas voy empezando, no estoy muy mal, de la vista ya algunas veces me han atendido y son las complicaciones más graves que he tenido.

“Fue un momento muy complicado, cuando me dijeron que tenía principios de diabetes fue una noticia tan impactante que yo sentía al inicio rabia, coraje y me preguntaba por qué a mí me da esto. Yo recién casado y con mis hijos pequeños, pensaba que ya me iba a morir”, recordó.

Vida más saludable



“Lo importante es que la calidad de vida se prolonga siempre y cuando los diabéticos nos cuidemos y que no abandonemos el medicamento porque sí se requiere cierta disciplina para poder avanzar”, aconsejó el padre de familia.

‘Tomé la enfermedad muy a la ligera’



“Apenas hace dos años me enteré que también tengo insuficiencia renal debido a la diabetes. Mis riñones trabajan al 48%, hasta ahorita me he controlado y me han dicho que puedo seguir así mucho tiempo si llevo una buena alimentación y, sobre todo, si tengo bien controlada el azúcar.

“Al inicio cuando me diagnosticaron sólo sentía mucho cansancio y muchas ganas de orinar. El médico me dio un medicamento que me quitó los síntomas de momento muy rápido y con el tiempo fui dejando el tratamiento.

“Después vinieron otros síntomas muy graves como hormigueo en los pies, mucho ardor, y ahí de nuevo fui con el doctor, pero ya se me estaban dañando los nervios de los pies y los dientes se me empezaron a aflojar. Hasta entonces puse más atención y fui a atenderme en el IMSS”, compartió.

Hábitos alimenticios



“Pero yo pensé que era por exceso de trabajo o estrés, pero nunca me imaginé que era diabetes”, platicó.

