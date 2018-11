Calderón, en el espejo de AMLO

A días de que Andrés Manuel López Obrador se asuma como presidente constitucional, no se vislumbra el mínimo atisbo de oposición para el Gobierno entrante.Ya programaron una nueva consulta, ya amagaron con una iniciativa para acotar las voraces comisiones bancarias —está por verse el juego que se traen el propio AMLO y el colmilludo senador Ricardo Monreal— y las esquelas sobre el cadáver del Aeropuerto de Texcoco siguen siendo publicadas por el Presidente electo desde la mismísima base aérea de Santa Lucía, en un reality show comunicado desde Facebook que pone a temblar a los grupos de poder con los que ni Fox, ni Calderón ni mucho menos Peña se atrevieron a confrontarse.Mientras eso sucede, la polarización vivida durante la campaña presidencial, no solo disminuye, sino va en aumento, por los mismos temas que ya enuncié: consultas, iniciativas, diferencias políticas. Evidencias de una sociedad virtual inmadura, incapaz de argumentar frente al otro sin necesidad de ofender o etiquetar cayendo en actitudes clasistas o incluso racistas.En ese contexto, confirmamos que el Presidente y el partido que fundó, no tienen contrapeso.Oportunista o no, el día que el PAN elige a su nuevo dirigente —es un decir—, Felipe Calderón, quien encabezó la administración federal de 2006 a 2012 —me cuesta decir que encabezó un gobierno—, renuncia al partido, denunciando muchos vicios en los que él mismo incurrió y advierte la creación de un nuevo partido. Justo como lo hizo López Obrador —quien salió del PRD y fundó Morena—.Se esperaría que en este sexenio, lo que quedó del PAN, fracturado y mutilado tras la paupérrima alianza fraguada por Ricardo Anaya con el PRD y Movimiento Ciudadano, fuera precisamente quien encabezara la oposición, pero llega a liderar ese partido Marko Cortés. ¿Usted lo conoce?, ¿le suena como un cuadro de peso para plantarse con galones ante la presidencia ‘morena’ que tiene mayoría en el Congreso de la Unión? Permítame la duda. En estas circunstancias, incluso pesos pesados como Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, el Maquío, Carlos Medina Plascencia o incluso Luis Felipe Bravo Mena habrían calibrado lo que ocurre.¿Pero Marko Cortés?, en fin...Es ahí donde entra el colmillo y la perversidad de Felipe Calderón.Fundará un nuevo partido, ¿pero será capaz de crear un movimiento?, ¿goza del capital político suficiente para ser una opción válida?, ¿le seguirán cuadros realmente significativos? —hablo de Roberto Gil, por ejemplo, no del impresentable Javier Lozano—, ¿dispondrá del favor-financiamiento de las cúpulas empresariales?Pero lo más importante, ¿cómo le hará para conectar con un amplio sector de la ciudadanía que encuentra en su sexenio el inicio del cementerio en que nos convertimos, del campo de cultivo para la inseguridad y la impunidad?Quedó claro en la campaña presidencial que su esposa, Margarita Zavala, carece de carisma y argumentos para liderar un movimiento que influya en conversaciones y genere contrapesos reales y creíbles.El señor Calderón puede fundar un partido, Zavala puede encabezarlo, el asunto es quién sería el rostro de un movimiento que encare la maquinaria del Presidente electo y la legitimidad de la que goza, y de la que le guste o no, careció Calderón.Aunque no lo quiera, Calderón se ve en el espejo de López Obrador: quiere construir e incitar lo mismo, pero tal vez no comprenda que México lo que necesita es un opositor válido y no un criticón al que pocos le creerán, a menos que el Presidente electo falle un día sí y otro también.Ojo, tomen nota que no es lo mismo partido que movimiento. La elección lo dejó muy claro. Quién lo diría, Calderón, tratando de imitar a López Obrador. Espejito, espejito...El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador deen la Ciudad de México.