ZAMARRIPA EN INIFEG

Héctor con Diego Sinhue

*** ZAMARRIPA EN INIFEGLa noticia corrió como reguero de pólvora dentro y fuera del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg), se confirmó como el nuevo director administrativo al contador público Cecilio Zamarripa Aguirre, hermano de Carlos, actual procurador de Justicia del Estado.*** ESPALDARAZO A PEDROEl jueves pasado el gober Diego Sinhue acompañó a los constructores afiliados a la CMIC en su 7mo. Foro de Normatividad, en Puerto Vallarta, en donde, con el director general del Inifeg, Pedro Peredo, ahí presente, aprovechó para darle el espaldarazo público a su ratificación, cuestionada por el gremio.*** AJUSTE DE TUERCASPero también le pidió a su funcionario que pague lo justo por las obras, en un reconocimiento a los reclamos de los constructores de que los costos son sacrificados y los pagos se enredan.***RELEVO EN SEACon su Informe de Laborales de ayer Arminda Balbuena Cisneros se despidió de encabezar el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Desde este viernes, y por un año, asume el cargo el salmantino Román Gustavo Mendez Navarro.*ROMÁN, LISTOEntre sus proyectos está un número único y una App para la denuncia ciudadana sobre corrupción. El SEA tiene que ganar la confianza de la sociedad, y eso sólo pasará cuando se noten los resultados.*EN CONSTRUCCIÓNDesde el optimismo de Arminda se sentaron las bases, pues apenas el pasado 11 de enero se instaló el Comité Coordinador y el 12 de marzo se designó a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva. Es cierto que es un Sistema en construcción, pero también que uuuurge acelerar para estar a la altura de las expectativas que a nivel nacional y local despertó el renovado impulso en la lucha anti-corrupción.*EL EXHORTOAyer el Comité Coordinador del SEA exhortó a que los órganos de control interno de los Municipios y los organismos descentralizados implementen las áreas Investigadora y Sustanciadora (el que audita y el que sanciona, por separado), como dice la Ley de Responsabilidades, pero que no todos cumplen.*DESPREOCUPADADel amparo interpuesto por el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, para frenar los nombramientos de cuatro nuevos funcionarios del Sistema, del que se ordenó suspensión definitiva, Arminda comenta que falta la audiencia constitucional en la que se revisará la legalidad del acto para entonces resolver en definitiva, a lo que está confiada en que tienen la razón.*CONCESIÓN GRACIOSADefiende que el Comité Coordinador tiene incluso la facultad de designar a su personal de manera directa, pero que decidieron lanzar una convocatoria pública, cuyo proceso está hoy cuestionado.***COPARMEXY EL CONTRALORCinco días después el dirigente de Coparmex León, Jorge Ramírez, salió a hacer eco de José Arturo Sánchez Castellanos, líder del CCEL, en cuestionar el nombramiento del contralor municipal, Leopoldo Jiménez. Lanzó el siguiente tuit: “Se perdió una gran oportunidad. Un contralor independiente le da fortaleza a la administración y es un activo que le permite al Alcalde saber que todo el equipo cumple con su papel”.*BETTY RESPONDENo tardó la respuesta de la diputada federal del Verde, Beatriz Manrique Guevara: “No, Jorge, tú querías continuidad. Así que cada acto de simulación del Gobierno de León es parte de lo que tú impulsaste. Desempoderaste tu voz desde campaña. Si vemos más de lo mismo: Te están cumpliendo”. Órale.*NI OPOSICIÓN NI APOYOEl dirigente empresarial no se quedó callado y le respondió que no son ni oposición ni comparsa y después lanzó el dardo: “Preocupénse los partidos que no cumplen con su papel real de oposición”.***OTROS TIEMPOSYa nada es como antes con el “boom económico”. En otros tiempos cada encuesta del INEGI era motivo para boletinar lo bien que estaba Guanajuato en varios indicadores. Los últimos días han tenido que apechugar en la caída de crecimiento económico y con el repunte de la desocupación. Ya no hubo dardos para enviar comunicados triunfalistas, al menos el Secretario da la cara, optimista al futuro.El alcalde de León, Héctor López Santillana, acompañado del director general de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván; y la directora general del Implan, Graciela Amaro, se reunieron ayer con el gobernador Diego Sinhue.“El desarrollo del municipio de León cuenta con el respaldo del Gobierno de Guanajuato”, dijo el Mandatario estatal.Entre los proyectos de infraestructura que impulsa León está la continuidad de la Vía Rápida Bicentenario y el puente vehicular en la intersección del camino a Comanjilla con bulevar Aeropuerto.Un día antes Rodríguez Vallejo se reunió con los integrantes del CCEL.