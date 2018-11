La peste del olvido

Recientemente he recordado con frecuencia el fascinante episodio de “Cien años de soledad”, en el que la peste del insomnio invade Macondo: “Al principio nadie cayó en pánico, todo lo contrario, el personaje José Arcadio Buendía celebró la posibilidad de no volver a dormir, calculaba que así le alcanzaría el tiempo para tanta cosa que quería hacer. Pero la vigilia venía acompañada de otro síntoma terrible: el olvido, la otra peste que invade Macondo. El protagonista Aureliano Buendía, un día olvida el nombre del yunque que utilizaba para laminar metales y como pensó que podría olvidar el nombre de otros objetos se le ocurrió marcar cada cosa etiquetándola. Así, José Arcadio Buendía hizo lo mismo en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj… cacerola. Marcó también los animales y las plantas: vaca, chivo… guineo. La tarea llevó más tarde a los habitantes de Macondo a colgar más letreros que explicaban para qué servía cada cosa. Al pasar de los días Macondo fue hundiéndose en el pantano de la desmemoria, en orden regresivo sus habitantes perdieron el recuerdo de lo aprendido, la certeza de lo averiguado y la experiencia de lo vivido. Como una enorme cobija que empezara a deshilarse desde la última fibra, se fue desliendo el ser de cada uno y en consecuencia el ser colectivo del pueblo entero iba también desapareciendo”.Como en Macondo, la incertidumbre del futuro de México nos abruma. Hemos empezado con el insomnio, el no poder conciliar el sueño por el oscurantismo que se avecina. Las decisiones que el gobierno próximo proclama sin tomar en cuenta a expertos y sin medir consecuencias nos hacen permanecer en vigilia. Se siente venir un autoritarismo que se esconde en consultas ciudadanas truqueadas en las que no se pedía un voto libre e informado, sino se aleccionaba a poblaciones de los barrios más pobres con los argumentos más ridículos e ignorantes que se hubieran podido escuchar. Argumentos falsos y engañosos. Esto se exhibió en varios videos que circularon en las redes sociales. Otra manipulación que prevalece a la par está generando “ricofobia” e incita a ver a la gente pudiente con desprecio.Primero, la decisión de cancelar el aeropuerto, entre otras razones, por “contratos amañados” de la compañías constructoras, mismas que ahora parece serán contratadas en la nueva opción de Santa Lucía. Se habla de que con esta decisión habrá ahorros. Yo no soy experta en números, pero no me queda claro el beneficio económico del cambalache de aeropuertos. Nuestra decadencia empieza con tanta incongruencia y falsedades que se dicen para manipular al pueblo “sabio”. Con este término se pretende disimular el abuso de la ignorancia. Tenemos un pueblo anestesiado por palabrería.Segundo, la iniciativa arbitraria del Congreso de cancelar algunas de las comisiones bancarias sin involucrar a las partes afectadas y sin capacidad de negociación previa. Otra vez el autoritarismo que no mide consecuencias y que trae repercusiones graves. Tenemos tantas situaciones, tantas explicaciones bizarras que no cuadran, que las estamos borrando y olvidando, hasta que la “ricofobia” sea tan intensa que logre alejar a quienes mantienen a este país a través de miles de empleos, y entonces sí quedemos hundidos en el olvido.¿Tendremos algún antídoto para frenar esta peste? ¿Habrá algún Melquiades que tenga algún brebaje que nos aleje de las alternativas inciertas que nos acechan? El realismo que se vive en México, contrario al de Macondo, no tiene nada de mágico.