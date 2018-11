Gol Tributario

En múltiples ocasiones, algunos de mis clientes se han acercado con la inquietud de iniciar operaciones a través del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), pero este régimen tiene más limitantes y, sobre todo, no cuenta con el velo corporativo y los numerosos beneficios que brindan las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).La implementación de las SAS, en 2016, tuvo diversos e importantes objetivos: simplificar el proceso de constitución para las pequeñas empresas; crear un régimen societario constituido por uno o más accionistas; y fomentar el crecimiento de las empresas, de esta forma, en un futuro, las sociedades podrían adoptar formas más sofisticadas de operación y administración.Por otro lado, me parece importante señalar, que las personas físicas que hayan elegido esta opción no podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedades mercantiles, bajo ninguna circunstancia. Además, los ingresos totales anuales de este tipo de sociedades no pueden rebasar los 5 millones de pesos, pues, de lo contrario, deberán formar otro tipo de sociedad.Para constituir una SAS no se requiere escritura pública, póliza u otra formalidad adicional, ya que dicho procedimiento se lleva a cabo a través del portal de la Secretaría de Economía, de manera muy sencilla.Respecto a la regulación fiscal, dichas empresas operan conforme a flujos de efectivo, a diferencia de una Sociedad Anónima. Igualmente presentan pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA de manera mensual.La contabilidad que las SAS están obligadas a llevar es simplificada y quedan relevadas de subir mensualmente la información contable, así como de presentar la información de operaciones con terceros.Ventajas1.- Constitución en línea, en 24 horas y de manera gratuita.2.- Cumplir con trámites federales en un solo portal.3.- Impulsar el crecimiento de MIPYMES.4.- Pueden ser unipersonales.5.- No requieren de capital mínimo ni fondo de reserva6.- Con responsabilidad limitada de los accionistas, para dejar a salvo su patrimonio familiar y personal.7.- Posibilidad de toma de acuerdos de los accionistas vía electrónica.Desventajas1.- Omite cualquier corroboración de identidad, al depender únicamente de la identificación electrónica.2.- No otorga medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento en cuanto al uso de su firma electrónica.3.- Abre una ventana de oportunidad para la creación de empresas fantasma.Más allá de las desventajas aquí plasmadas, nos parece una muy buena opción para aquellos empresarios que desean iniciar operaciones, por la sencillez y economía que representa operar a través de una SAS.