Investigadora de Genómica acusa encontró impacto de bala en habitación de su hija, denuncia falta de seguridad

“Hemos pedido autorización de todas las instancias, respondieron pero no sabemos en que momento se trabó (...) ha habido cierres en otras calles y nosotros no hemos podido, la gota que derramó el vaso fue recibir un balazo en la habitación de una niña de 5 años”, enfatizó.

en su casa deson algunas de las problemáticas de seguridad que denunció ante autoridades municipales Karla Sandoval Mendoza, investigadora delse presentó a la inauguración de lacon la intención de solicitar el apoyo del, pues el pasado martes a las 2:32 de la tarde encontró una bala en la habitación de su hija de 5 años, haciendo insoportable la situación.Refirió que desde hace 2 años buscan cerrar ladonde han ocurrido al menos 17 robos en este periodo de 3 años, uno en su casa por una banda de 7 personas, caso que llegó a un juicio.“Desde entonces hemos tenido bastantes ataques, los vecinos nos organizamospara solicitar al Alcalde que se pudiera cerrar la calle, se logró por un periodo de un día, desafortunadamente tuvimos problemas con vecinos de Paseo de la Primavera, afortunadamente ya somos un bloque unido”, dijo.La investigadora del Langebio llegó con una hoja firmada por los 80 vecinos de, quienes están de acuerdo en que se cierre la circulación en la calle, a fin de mantener seguras las viviendas.Tras escuchar la denuncia, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, indicó que la primera vez no pudieron cerrar la calle por la inconformidad de algunos vecinos, y que si no están todos de acuerdo no se puede hacer, por el derecho de libre tránsito.Pidió que se proporcionen los videos de las cámaras de seguridad y tener una reunión con vecinos, a fin de iniciar una investigación sobre los hechos señalados.