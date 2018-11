Reciclará parque acuático estadounidense 70 por ciento del agua: alcalde de Tepeji

"Es un parque acuático como un mini Disney de 500 habitaciones en dónde se reutiliza el 70 por ciento del agua. Es ecológico, no es cien por ciento autosustentable pero era un sueño el traer más inversiones a Tepeji... cualquier municipio quisiera un proyecto así", recalcó Ramírez Tapia.



PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

AGUA, ¿SUFICIENTE?

LA ASAMBLEA MUNICIPAL AÚN NO CONOCE EL PROYECTO

A mediados de 2019 comenzará la construcción del parque acuático en Tepeji. Para el proyecto cuentan con 36 hectáreas y tendrá un sistema que permitirá reutilizar el 70 por ciento del agua que utilice. ¿Quieres saber dónde estará? Aquí te decimos.

De acuerdo con el alcalde de Tepeji, el parque acuático -que implica una inversión de 2 mil 800 millones de pesos anunciada por el gobernador hidalguense el pasado martes- estará ubicado cerca de la autopista, sobre el kilómetro 64.

El terreno comprende 36 hectáreas entre las gaseras de la zona y el lugar conocido como sitio que, con poco tránsito vehicular, se encuentra.

Asimismo, y de acuerdo con la información que dio el gobernador Omar Fayad Meneses en su cuenta de Twitter, el nuevo resort estará a cien kilómetros de distancia de una tercera parte de la población del país.

El Presidente Municipal de Tepeji comentó que han dado todas las facilidades a la empresa norteamericana que comenzará con trabajos de terracería a mediados de 2019, mientras que prevén que la construcción se prolongue durante dos años.

Además, se anunció que su construcción generará mil 900 empleos directos y 900 puestos más para su operación, por lo que se buscará que la mayoría de ellos sean para los tepejanos.

En cuanto a los accesos al municipio, son necesarios proyectos complementarios que permitan rehabilitar las vialidades principales de la demarcación, dijo el alcalde.

De igual forma, generarán proyectos turísticos alternativos para que los visitantes se queden en Tepeji y no solo lleguen al parque acuático.

La señalización y balización son temas que también atenderán sobre la marcha, comentó.

Al respecto, Oscar González, director de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo (Caamtroh), dijo que el municipio se localiza sobre una cuenca hídrica que permite tener líquido suficiente para abastecer un proyecto de este tipo.

Recalcó que ellos, como sistema municipal, no proveerían al resort de agua, sino que la empresa tendría que buscar sus propias fuentes de abastecimiento.

Asimismo, recalcó que como 70 por ciento del líquido será reutilizado, no generaría escasez ni problemas de suministro.

La regidora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vanessa Jiménez Bautista, refirió que la asamblea municipal aún no conoce el proyecto a fondo, pero considera que deben existir análisis de factibilidad e impacto ambiental que avalen la viabilidad del parque.

Comentó que todas las inversiones son bienvenidas a Tepeji, siempre y cuando se respeten las normas oficiales.