David Faitelson explota contra medios oficiales del Tri, y estos le responden

Desesperados por tapar la vergüenza internacional del Estadio Azteca, los medios oficiales de la selección salen a informar algo que ya había adelantado @FerCevallosF en @ESbeINSPORTS: Gerardo “El Tata” Martino esta firmado con la selección mexicana de futbol... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 15, 2018

¿En serio pensaron que la cantada llegada de Gerardo Martino al Tricolor sería la nota perfecta para tapar la vergonzosa cancelación del partido de la NFL en México? ‍♂️ — Alejandro Asmitia V. (@Alex_Asmitia) November 15, 2018

Este México no puede vivir más en la manipulación y en la mentira, así sea en algo tan banal y lúdico como el futbol.

O hacemos periodismo o hacemos negocios. Las dos cosas, al mismo tiempo, son peligrosas... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 15, 2018

Estimado @Faitelson_ESPN ,



Con todo el respeto y admiración que te profeso por tu gran trayectoria en los medios, te comparto este pensamiento. Ojalá y tengas un par de minutos para leerlo.



Abrazo afectuoso. pic.twitter.com/Z90kso8ryp — Edgar Martínez (@edgarmartinez_) November 15, 2018

Bravo, Edgar. Entre gitanos no nos leemos la mano. Sabemos de nuestras historias y nuestras razones. Y leer a @Faitelson_ESPN o a @reformacancha en la que yo colaboro por su seriedad, hoy me ha producido una gran tristeza. https://t.co/FnE7Vyoud3 — Fco Javier González (@FJG_TD) November 15, 2018

Querido Francisco: Tú no me produces “tristeza”, todo lo contrario: Respeto, admiración, agradecimiento y cariño. Te mando un gran abrazo... https://t.co/b5MyTr7ASN — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 15, 2018

Aunque todavía no es oficial, se dice queserá el técnico de larumbo a, una noticia que ya se había manejado desde hace algunos meses pero tomó fuerza otra vez el miércoles por la noche y con la cual, en palabras de, los medios que tienen los derechos del Tri quisieron quitarle atención a lo vergonzoso que resultó que ladecidiera no jugar el partido del lunes 19 en México, una "cortina de humo", como se le llama.La cancha delno estaba en condiciones de recibir un partido como el de lay, con justa razón, la organización estadounidense canceló el partido entredel lunes entrante. Luego de la noticia, el miércoles por la noche y de manera sorpresiva, comenzó a circular la noticia de queestaba ya firmado con el Tri, información que ya había tenido relevancia en días pasados pero había perdido fuerza.no pasó por alto este detalle y directo y claro como ha sido siempre, denunció a los medios oficiales de la, en el programa Futbol Picante, de querer desviar la atención con la noticia de Martino que, aseguró, ya estaba hecha.Por medio de Twitter Edgar Martínez, dela labor realizada por Gibrán Araige, reportero que le dio vida nuevamente al tema dey quizá, quien habría escrito la nota quecriticaba.El periodista de ESPN no rehuyó a la crítica y educadamente, como el mensaje de, también dio su punto de vista.Por otro lado, estas palabras "salpicaron" también a, director editorial de, quien se sintió aludido por las palabras de, a quien también respondió.también tuvo palabras para