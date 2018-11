CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El inicio de laprobablemente no fue lo queesperaba de sus, tanto así, que el empate sin goles frente a Mineros lo "" al punto en que mejor sacó elpara no dormirse en la banca.Si algo tiene el técnico argentino es que no se guarda las formas y siempre se muestra al natural, de ahí que durante la transmisión del partido de ida por los cuartos de final delpor ESPN, fue mutando su estado hasta llegar a estar prácticamente recostado en su lugar y después consultar el móvil cuando entró, al parecer, un mensaje de voz.¿Quién molestaría alen pleno partido? Lo cierto es que su cambio de ánimo conforme el desarrollo del juego fue notorio.Y aunque en los cambios al artículo 66 del Reglamento de Competencia, ya está permitido que los entrenadores utilicen aparatos de comunicación en la banca, por el minuto en quesacó elno pareciera que hablara con alguien de su cuerpo técnico.Al final del juego, el argentino fue a reclamarle al árbitro central del encuentro y fue expulsado, lo que se suma a la investigación que abrió lahace unos días, "fue una expulsión muy rara, porque (el silbante) no lo hace evidente en la cancha y ennadie dijo algo al respecto, como que fue una expulsión de palabras nada más, por eso Luis Islas, su auxiliar, va a la conferencia", comentó una fuente cercana al hecho.