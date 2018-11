Reacciona la novia de Aristeo

o 2018 entra a una fase determinante y un inesperado cambio de reglas podría afectar a varios competidores, en especial aEn el programa del miércoles, Toño Rosique anunció que a partir de ahora, ningún competidor podrá ganar más de, pues una vez que alguien consiga esa cantidad de preseas, no será elegible para seguir en las pruebas contrareloj.La clave es que entre todos los competidores, tanto del equipo, como dees el único que ya tiene ocho medallas, cinco de ellas regulares y tres más de las llamadasLa más reciente de esas medallas la ganóen un gran duelo con, de. Además de esa presea, que también recibió, los dos tuvieron el derecho de hacer un video para enviárselo a sus familiares en, aunque ambos cedieron el privilegio.Pero luego de ser premiado con la medalla dorada, Aristeo recibió la sorpresiva noticia de parte de, conductor del programa de Azteca.Rosique le explicó aque si no utiliza alguna de sus ocho medallas, para obtener algún beneficio en la competencia, no podrá volver a competir en los duelos contrarreloj por preseas. La noticia no le cayó de la mejor manera al, aunque tuvo que aceptar.Pero la mayor reacción llegó desde afuera del programa, pues, la novia de, cuestionó el cambio de reglas.A través de, lase mostró apoyando a su pareja durante las pruebas y cuando escuchó queno podría volver a competir por medallas, sólo un. Más tarde, a través de una transmisión en la misma red social, volvió a tocar el tema y cerró con unEsta no es la primera vez quegenera polémica en el polémica, pues hace unos días aceptó que le molestaban la burlas contra su novio y que le inquietaban ciertosde las participantes.