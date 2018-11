Equipo Tops Gym de gimnasia artística regresa a La Piedad con buenos resultados

2018-11-15 19:18:40 | Agustín Cervantes

El equipo piedadense obtuvo dos primeros lugares en el all around

La justa en la que participó el equipo se llevó a cabo en Guanajuato capital | Foto: Especial



Con buenos resultados regresó el equipo Tops Gym de gimnasia artística de una justa de carácter nacional celebrada en la ciudad de Guanajuato, donde 23 piedadenses brillaron con luz propia.

Las gimnastas de este club van desde los 5 hasta los 17 o 18 años de edad y, dentro de ese grupo, la joven Claudia Peñaloza destacó en el Nivel 6 al obtener el primer lugar en el all around con 50.332 puntos, nota que le da el pase al Nivel 7.

Por lo que se refiere al Nivel 3, los resultados también fueron buenos en el grupo D, pues se obtuvo un primer lugar en el all around gracias a Fátima Navarro; un segundo con Ángela Calderón; un sexto con Ana Camila Garibaldi y un décimo sitio con Ximena Castro.

La participación en los grupos B y C, dentro también del Nivel 3, mejoró a comparación de una justa que tuvo lugar Guadalajara, ya que este grupo de gimnastas tiene apenas seis meses que subió a este nivel.

De acuerdo a los entrenadores, las competidoras que se encuentran en estas categoríuas continúan con estas competencias de fogueo, ya que su objetivo es participar en el Campeonato Estatal, que tendrá lugar en Uruapan entre los meses de febrero y marzo del año entrante, así como en el Regional, que se llevará a cabo en septiembre.

El grupo B está integrado por Analy Pérez y Melany Sesma, mientras que en el D se encuentranCamila De la Paz, Miranda Ortiz, Gabriela López y Fabiola Murillo.