Por primera vez en muchos años, no narraré las corridas en la Plaza México — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) November 10, 2018

Ciertamente, esa transmisión fue determinante https://t.co/7OEtM42OJm — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) November 10, 2018

"Personalmente me parece que Heriberto Murrieta es un digno sucesor de esa generación de cronistas que nos alegraron las tardes de domingo, incluido aquel inolvidable Paco Malgesto del “pero oiga usted” (...) Es la de Murrieta una voz sustentada en el conocimiento, no exclusivamente taurino; una palabra sosegada en tiempos revueltos por las redes sociales, el malestar del tendido y los muchos aficionados de ocasión. Una voz que tenía muchas veces que buscar el mejor de los lados posibles a un cuadrado imperfecto". "Pese a ello, al parecer por las críticas (merecidísimas, por otro lado) a una ganadería en una trasmisión de la temporada pasada, Heriberto Murrieta ha sido desplazado de la crónica televisiva, sufriendo en carne propia un absurdo e indignante veto. En su lugar, varios cronistas de todos mis respetos se están dedicando a elogiar a diestra y siniestra a los protagonistas de la Fiesta, y a cubrir con su voz, sin parar y sin medida, toda la trasmisión, como si los silencios fueran el enemigo por vencer".

"Cual torero incómodo, Murrieta fue enviado a la banca. Tiempos vendrán, estoy seguro, que al más puro estilo de Ventura, volverá a tomar un micrófono para narrar una corrida de toros. Porque también ahí, en los burladeros de trasmisiones, acaba imponiéndose la verdad".

A finales de año, parches y metales sonaban cada fin de semana en el seno de laestos acompañados por la inconfundible voz deque por primera vez, no llegará a los aficionados en la"Por primera vez en muchos años, no narraré las corridas en la", así, con un mensaje directo y sin rodeos, como acostumbra realizar su trabajo, fue comodio a conocer la decisión de(canal operado por) de cerrar su micrófono yde lasa las que puso su sello durante muchos años.De inmediato, su cuenta de Twitter se llenó dede apoyo no sólo de compañeros como José Ramón Fernández, Ciro Procuna, Mauricio Pedroza, Raúl Orvañanos, Jorge Pietrasanta, Fernando Schwartz y Alfredo Domínguez Muro, sino de cientos detaurinos (e incluso algunos que no) que destacaban su seria y templada labor.De inicio,no dio a conocer las razones oficiales de su, pero en un tuit en el que respondió a un seguidor, se da a entender que fue suhacia el encierro que envió la ganadería dea una corrida, lo que determinó su continuidad.En su columna publicada en el Diario de Querétaro y en el blog taurino De Sol y Sombra,también dejó ver este detalle: