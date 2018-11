Liliana Ibáñez rompe nuevamente su marca

Le dijeron:

Solo vas a pasear, te vas a desacreditar, no vas hacer nada, hay mejores que tu, no al PND2018, 2 récords y top 10 en Tokio no fue nada.@liliyaks sigue ‍♀️ y haciendo historia en #SWC18 Singapur:

FINALISTA con 24.56! en 50L

2récords en 1día

Top 8 del pic.twitter.com/AwmqcvmAUt