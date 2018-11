Tuca Ferretti explica porqué no convocó a 'Chicharito'

Ricardo Ferretti mencionó en conferencia de prensa previo al partido entre el Tricolor y la Albiceleste en Cordoba, la razón por la cual el atacante mexicano, Javier Hernández, no fue convocado.

“No he tenido el gusto (de hablar con él), ni es mi costumbre, yo no habló con ningún jugador, para mí si yo quiero o no quiero a través de una convocatoria la hago y punto”, dijo el estratega.

Por otro lado afirmó que como técnico del combinado nacional, no tiene la necesidad de hablar por teléfono con los jugadores que quiere convocar.

"Yo no tengo porqué estar agarrando el teléfono y estar preguntando si quieren venir", finalizó Ricardo Ferretti.

México se medirá al conjunto sudamericano mañana viernes 16 y el próximo 20 de noviembre en tierras argentinas.