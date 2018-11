Frida Sofía se hace cambio radical de imagen y la comparan con Lady Gaga

La comparan con Lady Gaga

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sorprendió desde que se tomó la primera foto sexy, pero ahora vuelve a estar en las redes sociales y medios dedicados a la farándula por el cambio de imagen que le hicieron.Frida ha tratado de mantenerse alejada de los medios y de escándalos, aunque no siempre lo ha logrado pues fue noticia su separación de Luis Escamilla tras años de matrimonio.En varios medios se dijo que a sus 25 años se separó de su marido, de 28, porque él le pidió perdón por golpearla pero luego la volvió a golpear "y ella dijo 'hasta aquí y lo corrió'"Fuentes cercanas a la pareja son las que habrían dicho lo que pasaba entre ellos y la violencia doméstica que sufrió la joven modelo. Ella negó esa versión por lo que esos problemas quedan en el plano del rumor.La hija de la cantante rebelde ha modelado y viajado por el mundo; esta vez una influencer fue comparada con otra, pues el cambio de look que eligió les recordó a internautas en distintas plataformas a Kylie Jenner.Aunque Frida Sofía ya había lucido tonos rubios en el cabello, el color radical que eligió se parece al estilo que han estado 'vendiendo' las Kardashian y las Jenner, y que tanto ha gustado a los seguidores (y también muchos que no son seguidores). Dua Lipa es otra de las famosas que ha hecho tendencia con el color claro. En su cuenta de Instagram también le escribieron que 'se parece a Lady Gaga'. Aquí el cambio de la modelo:Con información de redes sociales, Reporteros Hoy y agencias.