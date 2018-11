"Creo que para William, el lanzamiento y su escalón de triunfo fueron las telenovelas, y ahora no las acepta y reniega de ellas, eso es ser malagradecido"

De Televisa a Hollywood

Juan Osorio habló sin dudar de lo que piensa de William Levy, y aseguró que no le gustaría trabajar con él en ningún proyecto porque el cubano se ha negado a regresar a las telenovelas mexicanas.El famoso productor de Televisa lo dijo al periódico Reforma, como relata Las Estrellas.William Levy trabajó con Carla Estrada en 'Pasión' en 2007 y luego apareció en 'Sortilegio' en 2009 al lado de Jacqueline Bracamontes y David Zepeda.También apareció en 'La Tempestad' con Ximena Navarrete e Iván Sánchez y luego anunció que buscaría oportunidades en Hollywood, donde actua en películas como 'Resident Evil: capítulo final' y 'The single moms club'.Levy dijo que regresaría a la televisión, pero no en México, sino con la cadena FOX en la serie 'Star'.Con información de Las Estrellas y El Imparcial.