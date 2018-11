'Arreglar a su niña'



"@kimkardashian eres tan asquerosa y patética. Tu pobre hija no tiene la culpa de tu mente psicópata y tu baja autoestima eres basura andante"



“Kim ¿por qué le hiciste photoshop a tu hija? Eres superficial y moralmente estás en la quiebra y le vas a hacer un daño irreparable a tu hija porque se supone que debes amarla incondicionalmente ¿pero quizá así es como funcionan las cosas en tu familia? porque claramente tu amor y aceptación están condicionados a tus valores tan superfluos”



“North es tan pequeñita, me parte el corazón. Yo nunca usaría photoshop para una foto de mi hija, no importa qué suceda. Ella es perfecta tal cual es. Kim es una persona asquerosa”

A Kim Kardashian la están llamando 'patética', 'psicópata' y 'con baja autoestima' luego de lo que 'se descubrió' en una foto con sus hijos.North y Saint West aparecen con ella en sus vacaciones en Bali -donde se divirtieron encima de elefantes 'adiestrados'- y los internautas notaron una diferencia entre una foto y otra.Y es que las fotos de Kim y de toda su familia son de las más observadas en Instagram, pero lo que vieron esta vez no está gustando 'para nada'.Kardashian de 38 años con un bikini, de cuclillas al lado de North, de 5 años y su hermano.La supuesta foto original fue comparada por una internauta con la que publicó la estrella de Keeping up with the Kardashians, para demostrar que fue alterada.Resulta que su madre le habría quitado 'pancita' con Photoshop a su pequeña hija.Con información de People en Español y redes sociales.