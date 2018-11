Abucheos a Luis Miguel tras ganar el Mejor Álbum del Año #LatinGrammy pic.twitter.com/KE5zH9NDw6 — Mr. Dramas Indigo (@JeJuu14) November 16, 2018

Aunqueganó esta noche elálbum del Año, el intérprete no se presentó, lo cual causa cierta molestia entre el público.Los presentes a la entrega décimo novena que premia a lo mejor de la música, entregado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, fueron testigos comoanunciaba queganaba en una de las categorías más importantes de la velada, imponiéndoseLo que no esperaba ni siquiera la cantante mexicana era la respuesta del público ante la ausencia deCuandoanunció queno estaba y que ella lo recibía en su nombre, los abucheos y rechiflas delante la ausencia del cantante no se hicieron esperar.Para detener el bochornoso momento,aseguró que ella entregaría personalmente el premio a el intérprete de