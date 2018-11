"Primero este individuo en particular ha sido y siempre será considerado como un productor de bajo grado. No hay ningún escenario en el que alguna vez considere trabajar con él, por lo que su respuesta en sí es casi tan irrelevante como él. No puedo culparlo por no conocerme, al fin nunca me juntaría con personas como el. Pero si me conociera, sabría que ser padre está antes que cualquier otra cosa en mi vida, incluida mi carrera"

"Me gustaría decirle a mi público latino, especialmente el de Mexico, quien fue el primero en ver mis principios como actor y el cual me dio y me ha seguido dando tanto cariño, que no saben lo que extraño trabajar en Mexico, lo he dicho en varias ocaciones y lo seguiré diciendo porque es lo que siento"

'Naturaleza patética e ignorante'



"Los artistas que tienen la desgracia de verse obligados a poner sus carreras en manos de productores incompetentes como éste, sufren mucho. Siempre trabajamos deseando que llegue el día en que podamos elegir esos proyectos que nos hacen felices y que valgan la pena alejarse de la familia por un tiempo porque amas lo qué haces"



“Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo. Pero tristemente sus esfuerzos por atacar mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante"



"Gracias a Juan por darle el ejemplo a nuestros hijos de quien no se debe ser en la vida, de cómo no expresarse de los demás, pero sobre todo por mostrarles lo que realmente significa ser vergonzoso"



"Y quién es Juan Osorio????? Un fracasado que sólo vive de escándalos!!! Sigue adelante! Que eres lo que eres por ti! Bendiciones"

"Exacto, tienes derecho de ir hacia donde quieras, confunden lealtad con estancamiento"



Juan Osorio dijo que William Levy es un 'malagradecido' por no querer hacer telenovelas en Televisa, luego de la fama que ganó gracias a ellas, y el actor cubano le contestó. Sus palabras son bastante fuertes.El productor de Televisa dijo que Levy olvidó sus inicios y jamás quiso volver a trabajar en algún proyecto de la televisora recientemente; dijo que no lo llamaría para participar en 'Mi marido tiene más familia' porque no le interesa trabajar con gente así, como relata TVNotas.Al enterarse, el actor se molestó y se defendió con una carta en su página oficial de Facebook. Aquí te mostramos los fragmentos de la carta, tal cual fueron escritos.Dijo que le asombra que cuando una persona está desesperada por ser tomada en cuenta puede pisotear a quien sea. Mencionó a productores de Televisa con los que se considera afortunado de haber trabajado, pero para él Juan Osorio es de bajo grado.El cubano, cuya declaración tiene miles de reacciones y otros tantos miles de comentarios, se expresó 'largo y tendido' dejando ver que no le gustó para nada lo que comentó el productor de él a tantos kilómetros de distancia.La publicación se ha compartido más de 300 veces. En los comentarios se lee: