Baños defiende a Comudes ganadores del Mérito Deportivo, duda en aceptar premio similar

Fátima Baños, Directora del Instituto Hidalguense del Deporte dudó al cuestionarla si ella recibiría un premio como el Mérito Deportivo. El miércoles se anunció que los Comudes de Zimapán, Tula y Tulancingo serán galardonados con la distinción ya que, aunque es su trabajo, fueron postulados por sus respectivas presidencias municipales.

“Asimismo, se destaca que el PMD entregará a los municipios de Tula, Zimapán y Tulancingo, quienes fueron propuestos por sus ayuntamientos, esto gracias a la labor que realizan los Comudes en coordinación con el Inhide, que se ha visto reflejado en la suma de actividades y promoción deportiva”, se leía en el comunicado del Inhide.

“No, yo no creo que tendría (que decir) si lo quiero o no lo quiero. Creo que no hay un reconocimiento así para los Directores, yo tuve reconocimiento cuando era atleta, fuimos campeonas nacionales, pero hasta ahí, fue el reconocimiento como atleta”, comentó a medios de comunicación la dirigente del deporte de la entidad.