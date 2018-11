Inician carpeta de investigación por amenazas contra titular de Reglamentos en Tepeji

El dueño del bar Elegance Mens Club inició una carpeta de investigación contra el director de Reglamentos y Espectáculos de Tepeji del Río, Jorge Hernández Escobar, por presuntas amenazas.



Ernesto Álvarez Salinas, propietario de dicho bar, comentó en entrevista que el pasado 24 de agosto su establecimiento fue cerrado por orden de la antigua titular de Reglamentos y Espectáculos, Soledad Galicia Miranda, presuntamente por trabajar fuera del horario permitido.



El caso llegó al cabildo y la asamblea municipal aprobó el cierre definitivo porque presuntamente el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, pero al comprobar que el cierre se hizo de manera injustificada, la asamblea ordenó que se resanara el proceso, en la sesión del pasado 29 de octubre.



Sin embargo, hasta el momento, el actual director de Reglamentos no ha acatado la orden de la asamblea, situación que expuso Álvarez Salinas a través de medios de comunicación locales.



Debido a ello, la mañana del sábado 10 de noviembre recibió una llamada telefónica de un hombre, a quien colgó. Desde el mismo número continuaron realizando más llamadas y, al no responder, le enviaron un mensaje de texto.



Le ordenaban que contestara, que sabían dónde vive y que más le valía quedarse callado y dejar de insistir con la apertura de su bar, que valorara su vida y la de su familia, de lo contrario, podría darse por muerto.



Por tal motivo, decidió iniciar una carpeta de investigación por amenazas, en la que señaló al director de Reglamentos como el presunto responsable.



Al respecto, el alcalde de Tepeji, Moisés Ramírez Tapia, comentó que la autoridad competente determinará si existe responsabilidad del funcionario.