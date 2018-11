Inseguridad preocupa a Expo Agroalimentaria, pero no opacan trabajo y asistencia

Las incidencias delictivas que se han registrado en el estacionamiento de la Expo Agroalimentaria, son lamentables, sin embargo no opacan el gran trabajo y la calidad del evento, aseguró Lilian Ibarra Retana, directora general del evento, además resaltó el refuerzo seguridad que han realizado.“Sí hemos tenido algún par de incidencias, estamos conscientes de la situación de inseguridad que se vive tanto a nivel estatal como nacional, ha sido reforzada nuestra seguridad a través de seguridad privada, estatal y demás pero entendemos también que siendo un evento masivo de esta dimensión donde albergamos más de 40 mil personas al día, no existe un saldo blanco", dijo.Aseguró que desafortunadamente han sido sustraídos dos vehículos y se han reportado algunos cristalazos.“Hemos tenido reportes de incidentes en la parte del estacionamiento, lo que es más común es el cristalazo y la substracción de un par de vehículos, (...) Estamos tomando precauciones y reforzando seguridad, pero no considero que esto opaque la agroalimentaria, es muy poco son la substracción de 2 vehículos y un par de cristalazos”, dijo.Más de 90 mil personas en 2 díasDestacó que solo en los días martes y miércoles se tiene registro de asistencia de más de 90 mil personas y se espera para el cierre de la edición superar las expectativas.“En estos 2 días van 90 mil personas, pero esperamos que hoy jueves vengan aún más, en las estadísticas marca que el penúltimo día es el más fuerte, estamos conscientes de que la gente que viene se va a llevar un buen sabor de boca con expositores nuevos, tecnología de punta, tenemos hoy la presencia del CNA, hay conferencia hay talleres muy importantes que la gente no puede perderse, hay que resaltarlo del evento y no opacarlo por dos o tres incidencias", finalizó.