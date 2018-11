Si es necesario, Irapuato promete habilitar albergues por frío

En caso de ser necesario, en Irapuato podrían habilitarse hasta 5 albergues durante la temporada invernal, señaló el director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, quien indicó que comenzaron ya la vigilancia en calles de la ciudad para detectar personas vulnerables.Comentó que la Estancia DIF ubicada en Grillito Cantor y con 67 espacios disponibles, es la primera opción cuando se requiera algún apoyo, sobre todo en beneficio a personas de situación de calle, a quienes les repartirán cobijas, sólo en caso de que no quieran utilizar el lugar.Segoviano Tovar comentó que si llegan a requerirse más espacios para albergue, ante contingencias ambientales, podrían habilitar con espacio hasta para mil personas las Unidades Deportivas Norte y Sur, dependiendo de en que zona se encuentren las colonias que requieran el apoyo.Asimismo, el Centro Paralímpico Nacional también podría ser habilitado, al igual que el Centro DIF Vasco de Quiroga, que tiene capacidad de atender a 500 personas.Por el momento, las autoridades municipales no tienen confirmación de que los últimos 4 espacios mencionados serán necesarios esta temporada invernal.“El refugio se activa en máximo 1 hora, con camastros y cobijas, no tenemos mayor problema, a la jora que fuera, en la madrugada incluso, pueden hablar y se activa rápido, así es el protocolo ahora, pero trabajaremos con mayor convencimiento, queremos que más gente (en situación de calle) se refugie, porque viene un invierno bastante frío”, refirió.Segoviano Tovar comentó que se visitarán las comunidades rurales para valorar las acciones a aplicar, donde en vez de hacer un refugio se podría establecer un espacio para entregar apoyos como comida caliente, cobijas y atenciones médicas.Dijo que pondrán atención en comunidades como Tamaula y el Guayabo, donde en años anteriores se han registrados temperaturas más bajas.El titular de Protección Civil recomendó a la ciudadanía abrigarse bien en esta temporada, no exponerse a bajas temperaturas de forma innecesaria, alimentarse saludablemente, consumir vitaminas y ante cualquier síntoma de enfermedad, acudir al médico.