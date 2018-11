Senado aprueba 'Fiscal carnal'

Defender lo indefendible

¿Cómo le hacemos para acabar con la corrupción y la impunidad? Los @SenadoresdelPAN estamos seguros que es con una #FiscalíaAutónoma, pero #AMLO y #Morena no tienen voluntad política, quieren un fiscal a modo para seguir con simulaciones. #NoAlFiscalCarnal https://t.co/ROXJP6Ylkn — Damián Zepeda (@damianzepeda) 15 de noviembre de 2018

“Se aguantan”

Con, elaprobó en lo general el dictamen que crea la, que sustituirá a laEllo en medio de fuertes críticas de la oposición porque el dictamen no incluye una reforma al artículo 102 de la constitución, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador tendrá unLa carta magna señala que el Senado hará una terna de 10 aspirantes y, de ésta, el Presidente regresará tres candidatos, de los cuales la Cámara Alta elegirá al Fiscal General; además el titular de la Fiscalíacon la objeción del Senado.Al comenzar el debate, el coordinador del PAN, Damián Zepeda aseguró que es una tristeza ver a quienes hace apenas unos años escuchábamos exigir la verdadera autonomía e independencia de la Fiscalía, hoy van a venir a defender lo indefendibleLa senadora Claudia Anaya (PRI) dijo que lo que menos necesita el país "son soluciones que no solucionan, con la promesa de después vamos a corregir los errores y a subsanar los faltantes como el del 102 constitucional. Esos errores ya los cometimos quienes hoy somos oposición y por no atender a los detalles, hoy, desde otra posición queremos demostrar que hemos entendido y que queremos construir con quién ofreció una nueva manera de hacer las cosas", reconoció.El senador del PRD Juan Zepeda acusó a Morena de hacer del debate una simulación. "Su principal bandera ([e Andrés Manuel López Obrador] es el combate a la corrupción, lo preocupante es que un Fiscal que dependa del Presidente va a estar sujeto a los criterios del mismo Presidente para determinar quien sí es corrupto y quién no", expresó.El senadorindicó que hay un doble discurso en aquellos que están enporque los gobiernos del PAN y PRI han sido los responsables de la situación que vive el país en materia de procuración de justicia. Y le dijo a la oposición: