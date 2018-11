Otro perrito congelado

Cuando comenzaba aen el municipio dehasta llegaralgo le ocurrió a unaque no pudo caminar y se recostó, pero al paso de las horasEstaba tirada en una zona habitacional, donde la gente y vehículos pasaban con total indiferencia, mientras poco a poco se congelaba sufriendo durante toda la noche del martes y madrugada del miércoles, justo cuando impactó fuertemente eljunto con una intensa masa de aire polar.Nadie la auxilió, hasta las 9 de la mañana que elrecibió uno de tantos reportes que alertaban que en la entrada de un fraccionamiento estaba tirada unaDe inmediato se trasladó a una de las calles principales cercana a laAl tomarle los signos vitales se percató que aún tenía vida y le trató de dar calor con unas cobijas. La cargo y la llevó en brazo hasta su casa, ya que él no tiene coche.De inmediato, le marcó aquienes forman parte delpara que lo trasladara con el veterinario, quien al revisarla dijo que la lengua de la perrita ya estaba necrosada. Se presume que quizá recibió un golpe o algo que le obligó a recostarse y por lasSu cuerpo quedó inerte. Se desconoce si el golpe le provocó que sacara constantementey tampoco pudo cerrar su hocico. Aunque se le trató de darle calor, jamás respondió yGuillermo Ruiz, de 42 años de edad, quien tiene 18 años de rescatista y un albergue con 30 animales, dice que sin duda esta es la temporada en que aumentan los casos o muertes de perritos callejeros por hipotermia, pero este es el caso más extremo por frío que ha atendido.Otro caso que ha causado conmoción en las redes sociales es el del rescatista, quien al rescatar a una perrita que tenía pocos días de dar a luz en la calle, encontró congelado a uno de los cachorritos.En uno de sus videos, muestra que al recibir un reporte de una perrita que estaba cerca de un lote baldío con perritos abandonados soportando un clima de más de dos grados bajo cero, a la que reportaban como "agresiva", pero al acudir al lugar se dio cuenta que no era agresiva, sino que sólo trataba de proteger a sus bebés.Al momento de acercarse,se dio cuenta que por el, mientras los demásDe inmediato se resguardó tanto a la madre como a los siete cachorros sobrevivientes y los llevó a su albergue.El rescatista previamente también había salvado a una perra pitbull que le reventaron un ojo y acababa de dar luz y también estaba en la calle soportando bajas temperaturas.Por tanto, esta asociación ha lanzado una iniciativa para que donen para la adquisición de reutilizar cartón y plásticos, para construir casitas de cartón y colocárselas a los perros callejeros.Ambos rescatistas mencionan que sus albergues ya están saturados y piden a la población a no tener a sus mascotas en las azoteas ni a la intemperie, además de que buscan sensibilizar a la gente para que dar hogar temporal o poner cajas de cartón afuera de sus casas para que los perros de la calle puedan resguardarse.