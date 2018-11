VIDEO. Próxima secretaria de Gobernación señala el motivo por el que AMLO no retiró a los militares

Conferencia de la senadora Olga Sánchez Cordero https://t.co/lXwISKKgvg — Senado de México (@senadomexicano) November 16, 2018

que escuchó el presidente electo,, en el país fue de que, indicó la senadora, próximaAsí se lo dijeron adijo. Por ello, "la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización es una Guardia Nacional". Sostuvo que con la Guardia Nacional, "queremos darle a los mexicanos una respuesta rápida de paz y seguridad".En el Senado, a los periodistas, la legisladora comentó que lasformarán lacon elementos que "traen otra formación", no la militar. "La Policía tiene otro tipo de entrenamiento, de formación, que es la policiaca, que es diferente aunque esté en el lado militar o naval", argumentó.En la elaboración del programa de Seguridad Pública, hizo ver, "muchos de nosotros queríamos que nada más estuviera la Policía Federal, pero no nos daba para la seguridad en este momento. Por eso se incluyeron las policías Militar y Naval".Sánchez Cordero añadió: "Nos han tupido en todos los medios, pero algo que no se ha dicho es que la Policía Militar tiene otra formación, otro concepto, otro chip. No son soldados, son policías".