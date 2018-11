A MADRUGAR TODOS

Santiago de Mucha al Implan

*** A MADRUGAR TODOSAndrés Manuel López Obrador ya presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad y bajo esas bases debe empatarse la estrategia del Gobierno de Guanajuato que todavía no anuncia un plan en la materia. Los consejos estatales y regionales, al igual que el nacional, madrugarán diario para tomar acuerdos. De llamar la atención el papel que se le da a los “súper delegados”, en Guanajuato Mauricio Hernández.*** DROGAS Y ADICCIONESLa legalización de la mariguana para el uso recreativo parece no tener reversa en la estrategia Federal, le guste o no al PAN y al góber Diego. En lo que sí coincide Diego y AMLO es en destinar una cantidad muy importante de recursos para los programas de prevención y atención de las adicciones.*** FINANZAS DEL CRIMENUno de los puntos centrales de la estrategia nacional es el de “colapsar las finanzas del crimen”. Con ese mismo fin Diego prometió en campaña que el Estado tendría su propia Unidad de Inteligencia Financiera, desde que asumió el cargo ya no habló del tema, suponemos que lo ‘cocina’ para 2019.***SAPAL, DEFINICIONESDesde Palacio Municipal no se manda todavía alguna señal sobre el rumbo directivo que vaya a tomar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL), tanto en su dirección general como en la presidencia de su Consejo Directivo 2019-2022 que habrá de renovarse en marzo del siguiente año.*HARO HASTA MARZOEn lo que respecta a la dirección del organismo operador todo parece indicar que Enrique Haro permanecerá al menos hasta marzo, para que su relevo -o pudiera ser ratificado- empate con el nuevo consejo. No tendría caso hacer oootro cambio de titular sin el respaldo del capitán del barco.*JORGE Y MARIOEn la dirección no hay por lo pronto más nombres sobre la mesa. Y para la presidencia no dejan de sonar las cartas de quienes ya estuvieron ahí: los empresarios Jorge Videgaray y Mario Plascencia. Aunque en lo formal no haya prisa lo mejor es que haya “humo blanco” para comenzar a planear.*ALERTA HÍDRICALo cierto es que la grave crisis de desabasto de agua potable que paralizó a la CDMX por más de seis días, debe poner en alerta al alcalde Héctor López. Los síntomas de un problema similar se advierten todos los días las puertas del SAPAL: falta de presión en las redes, escasez de agua en algunas zonas de la ciudad, falta de programas de reparación de redes principales y del mantenimiento de pozos.*DEBILIDADESLa causa para algunos es la falta de experiencia de los integrantes del Consejo de Administración del SAPAL y la ligereza con que dan órdenes, así como por la desintegración de los cuadros técnicos a los que han estado despidiendo sin caer en la cuenta del daño que generan a la institución. Si bien se trata de un organismo autónomo, el Alcalde debe encabezar la estrategia para recomponer el rumbo.***REGRESO A CASAA su regreso de Londres, luego de pisar antes Colombia, España y Estados Unidos en ferias y eventos para promocionar Guanajuato, la tamaulipeca secretaria de Turismo, Tere Matamoros, regresó con las pilas puestas para recorrer el “Destino Cultural de México” que se ofrece al mundo.*A CONOCER GuANAJUATOEl martes se reunió en Sangre de Cristo, Silao, con las socias de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) capítulo Guanajuato, que encabeza Clarissa Arrache, para intercambiar puntos de vista del plan turístico. Y ese mismo día recorrió los atractivos turísticos del Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, estuvo en la Casa de Visitas, la Casa del Cura Hidalgo y el Museo del Vino.***MALÚ, ENCARGOLa senadora leonesa de Morena, Malú Mícher, tiene el encargo de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de encabezar la transición del Instituto Nacional de las Mujeres. La política de casa tiene trayectoria probada en la causa de las mujeres como legisladora y funcionaria.***ESCUELA MORENACon miras a conformar el Instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato, para mañana en Irapuato se está convocando a un ciclo de conferencias con ponentes como Rafael Barajas “El Fisgón”, reconocido caricaturista que hoy encabeza ese nuevo organismo que pretende formar a los cuadros políticos de Morena; además de la senadora leonesa Antares Vázquez y el historiador celayense Pedro Salmerón.El economista y empresario zapatero Santiago de Mucha Mendiola es el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación (Implan) para el periodo 2018-2021, en la sesión de instalación del Consejo lo eligieron sus integrantes mediante voto secreto. Santiago fue vicepresidente de Desarrollo Industrial, Prospecta y Comercio Exterior, en la CICEG. Dirige el Grupo Julio de Mucha. El trienio pasado encabezó el Consejo Consultivo de Economía.