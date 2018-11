Todos para uno, uno para todos

Levantan la mano

De viaje

Con la iniciativa de los 4 gobernadores que integran el Bajío de cooperar y coordinar una estrategia conjunta con una visión a largo plazo, el proyecto del Corredor Central impulsado por los empresarios de la Coparmex, sin duda que la idea toma mayor fuerza en beneficio del desarrollo industrial y económico de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.Aquí el reto será que las iniciativas trabajen bajo una misma línea y buscando los mismos objetivos para que el esfuerzo sea multiplicar y no se generen esfuerzos aislados entre los grupos.Hay que recordar que son 6 centros empresariales Coparmex y organismos empresariales los que han venido impulsando desde finales de 2016, una iniciativa de asociación regional, que permitió que en diciembre del año pasado se conformara una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión “generar consensos y pactos regionales para crear gobernanza y atender el interés colectivo mediante la cooperación multisectorial en el diseño y ejecución de proyectos estratégicos prioritarios”.De acuerdo a información de la Coparmex, que en León preside Jorge Ramírez Hernández, el año pasado se realizaron al menos un par de ejercicios formales de planeación multisectorial, para la identificación de líneas estratégicas y proyectos priorizados, con la participación de actores del sector público, privado y académico.El próximo año planean la realización de un tercer ejercicio de planeación para la integración de una agenda estratégica regional con visión al año 2050, donde se requiere la participación activa y comprometida de los cuatro estados del Corredor del Bajío, así como de sus diferentes actores y representaciones sectoriales.Quienes integran el Consejo Patronal han dejado claro que la información que generen por medio del “Corredor Central” está a disposición de los gobiernos estatales y consideran que es importante contar con una agenda de gestión del desarrollo regional en la estrategia nacional, no solo para equilibrar las zonas más deprimidas, sino también para potenciar aquellas regiones exitosas, pues éstas pueden a su vez detonar beneficios y cooperar con otras zonas, generando inteligencia colectiva regional.Un par de reconocidas compañías en México recibieron la certificación HRC Equidad MX 2019 otorgada por la Fundación Rights Campaign, que reconoce la cultura y las acciones de las empresas para fomentar la participación e inclusión de personas de la comunidad LGBT en su fuerza laboral.Una de ellas es General Motors de México que obtuvo la mayor calificación en la segunda encuesta de HRC Equidad MX.GM logró una clasificación del 100% por cumplir con todos los criterios, posicionándola como uno de los “Mejores lugares para trabajar por la equidad LGBT” y colocándola entre los 69 empleadores líderes en inclusión LGBT en México, de acuerdo a la segunda edición del índice HRC Equidad MX.La armadora de autos cuenta con un grupo de afinidad para la comunidad LGBT y sus aliados llamado GM Plus, creado hace más de 20 años en Estados Unidos y que, desde 2016, opera en México con más de 70 miembros. Esta red está encargada de organizar actividades, conferencias, campañas y mantener comunicación hacia todos los empleados con mensajes alineados a la iniciativa.Una más fue HSBC México, desde el 2016, el banco se adhirió al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario CDMX, con el compromiso de construir una cultura de no discriminación que permita el ejercicio de las identidades individuales y colectivas como sujetos de derechos en condiciones de igualdad.Esta es la segunda ocasión en que se realiza el HRC Equidad MX en el país: este año 69 empresas, entre ellas HSBC México, recibieron una puntuación de 100.Hoy un grupo de empresarios de Guanajuato aterrizarán en Silicon Valley en una misión de aprendizaje.En el viaje que fue organizado por Business Connecetor, que dirige Lucila Padilla, se sumaron empresarios del calzado, servicios y del sector minero.Microsoft, Google, Apple forman parte de la ruta de visitas. A esto se suman asesorías, conferencias y charlas que podrán recibir en relación a innovación y nuevas tecnologías.